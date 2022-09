Carol Zanon – Kelowna Capital Nouvelles

Carol Zanon – Conseillère titulaire

UN:

Je pense que le conseil peut gérer la croissance de manière responsable en plus de construire de nouvelles routes, de nouveaux trottoirs et de nouveaux réseaux de sentiers, de construire une usine de traitement de l’eau et un hôtel de ville/bibliothèque. Nous devons trouver un juste équilibre entre les exigences de rattrapage du déficit d’infrastructure, la satisfaction de nos besoins actuels et la planification de l’avenir. J’encourage les nouvelles entreprises, les opportunités d’emploi et le développement économique. Ces mesures devraient contribuer à rendre le coût de la vie raisonnable.

Le logement est accessible pour certains, cependant, car le prix moyen a eu du succès avec le logement d’urgence et supervisé pour nos sans-abri, une maison unifamiliale à West Kelowna oscille autour de la barre du million de dollars. Il n’est abordable que pour quelques-uns. J’encouragerais la densification le long de l’autoroute 97 et la diversité des formes d’habitation.

Des villes de taille comparable offrent plus de 200 logements sociaux alors que nous en avons environ 400. Nous avons eu du succès avec des logements d’urgence et supervisés pour nos sans-abri. Je préconiserais une collaboration avec d’autres pour des logements adaptés aux besoins des familles et des personnes âgées à faible revenu.

B :

L’un des piliers du plan stratégique actuel est de favoriser la sécurité et le bien-être de la communauté. Les rapports de la GRC à la ville montrent que le taux de criminalité est inférieur à celui de Kelowna. J’appuie l’augmentation prévue de trois nouveaux agents, les bénévoles de la police communautaire et le programme de surveillance de quartier.

C :

Je suis enthousiasmé par le futur plan communautaire officiel et le plan directeur des transports. Ce sont des étapes positives vers l’amélioration des problèmes de transport en commun et de circulation. Ces plans, associés à un processus de budgétisation réaliste, orienteront la conception et la construction des infrastructures. Un autre pont sur le lac est dans des années, alors je ferais pression pour rationaliser l’autoroute 97 à travers Kelowna, remplacer le couplet Westbank Centre et plus de choix de transport en commun.

RÉ:

Ben Stewart, notre député nous écoute et travaille pour nous tous.

