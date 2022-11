Carol Vorderman séduit par ses bottes hautes et sa robe moulante ce matin

CAROL Vorderman avait l’air incroyable lorsqu’elle est apparue dans This Morning aujourd’hui pour discuter des principaux reportages.

La femme de 61 ans, qui est devenue une habituée de l’émission ces dernières semaines, a séduit dans une robe en maille moulante avec des bottes crème à hauteur du genou.

Au cours de son apparition, Carol a discuté de son passage dans I’m A Celebrity alors que le nouveau casting se prépare à entrer dans la jungle.

Carol est apparue dans l’émission en 2016 et a duré 18 jours impressionnants dans la jungle.

Hier, l’ancienne star de Countdown était la surprise sexy du spécial Halloween, faisant irruption sur le plateau en tant que femme Voldemort, l’ennemi juré de Harry Potter.

Les hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield déguisés en mercredi Addams et Oncle Fester de la famille Addams.

Le week-end dernier, les secrets de la silhouette impressionnante de Carol ont été révélés, de ses exercices exténuants au jeûne strict.

Elle est une habituée du gymnase et a récemment partagé un extrait de son entraînement avec des cordes de combat, un rameur et des poids.

Carol est également une adepte du paddle board et aime un peu le yoga.

Elle a l’aide d’un entraîneur personnel, racontant au MailOnline: «Je garde la forme, j’ai commencé avec un nouvel entraîneur, un capitaine de rugby au Pays de Galles et nous avons bien rigolé. Il me pousse plus fort maintenant avec des poids.

«Ce sont les poids dont vous avez besoin en vieillissant, car je suis assez satisfait de mon poids corporel.

“Je ne sais pas vraiment ce que je pèse mais je suis heureux, je n’ai pas besoin de faire un régime ou quelque chose comme ça.”