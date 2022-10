Carol Vorderman révèle une silhouette incroyable dans une robe tartan décolletée à Ascot

CAROL Vorderman a révélé ses courbes incroyables dans une robe tartan décolletée à Ascot aujourd’hui.

La star portait une ceinture noire pincée à la taille lors du tournage du look sur Instagram.

Carol, 61 ans, l’a associé à un chapeau assorti et l’a accessoirisé d’un collier pendentif en argent.

La légende du compte à rebours a coiffé ses cheveux en vagues glamour et portait un maquillage pour les yeux tout aussi dramatique.

Et les fans ont dit qu’elle était magnifique sur ses photos, comme elle leur a dit: “ASCOT CHAMPIONS DAY

“J’adore les courses de chevaux… ..off pour le plus grand jour de prix en argent de l’année CHAMPIONS DAY à @ascotracecourse.

“Je ne peux pas attendre. Je sais que je suis galloise et non écossaise mais je me réchauffe avec un peu de tartan aujourd’hui Bonnet assorti…. Tenue. @bombshellhq”

Une personne a répondu : “Vous êtes en effet un champion”

Un autre a dit: “Simplement loveleh”

Fan de fitness, Carol a déjà parlé de son utilisation du Botox, et c’est la clé pour qu’elle garde une apparence jeune.





Elle a révélé : « Mon secret est le Botox, probablement !

« Mais ce n’est pas vraiment un secret, n’est-ce pas ? Tout le monde le fait », a-t-elle déclaré en ligne au Daily Star.

Elle a ajouté: “Nommez-moi une personne de plus de 50 ans à la télé qui ne le fait pas?”

L’animatrice de télévision a également révélé qu’elle prenait des suppléments – dont un contenant un ingrédient appelé spermidine – un produit chimique présent dans le sperme ainsi que dans de nombreux aliments.