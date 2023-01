Carol Vorderman révèle un mot qu’elle appelle elle-même pour décrire sa vie amoureuse de “joueuse” avec beaucoup d'”amis spéciaux”

CAROL Vorderman a révélé comment elle s’appelle pour décrire sa vie amoureuse de “joueuse” avec plein d'”amis spéciaux”.

La femme de 62 ans a parlé de ses relations lors d’une conversation exclusive avec Fabulous – ripostant à ceux qui insistent pour qu’elle s’installe.

Carol a révélé le mot qu’elle utilise pour décrire sa vie amoureuse[/caption] Instagram

Le présentateur de télévision refuse de s’installer[/caption]

L’ancienne animatrice de Countdown, Carol, a déclaré: “Dans le passé, on vous appelait des mots horribles en tant que femme.

“Un homme est un ‘joueur’, mais il n’y a pas de mot équivalent féminin.

« Alors j’en ai inventé un. Je l’appelle ‘Boada’, qui est comme [ancient warrior queen] Boadicée.

Au cours de la dernière décennie, Carol a eu des relations « sans engagement » avec plusieurs hommes et pense que beaucoup de ses pairs font la même chose, mais ont tout simplement trop honte de l’admettre.

“Je suis une grande partisane du fait que si les femmes choisissent de ne pas se marier ou qu’elles veulent être avec quelqu’un pendant une période limitée, elles le peuvent maintenant”, explique-t-elle.

“C’est ton choix si tu as un petit ami ou pas.

“Je pourrais avoir un petit ami qui ne dure que quelques mois. Je les appelle des “amis spéciaux”. Les gens peuvent avoir d’autres termes pour eux [laughs]!

« Mais je suis heureux de vivre ma vie de cette façon. Les personnes impliquées en sont également très heureuses. C’est entre nous, ça n’a rien à voir avec qui que ce soit d’autre.

“La première règle est: ne pas nuire, donc pour moi cela ne concerne que les célibataires, évidemment.”

Elle est également claire sur le fait que choisir de vivre cette vie ne devrait pas avoir de honte. “J’ai une vie bien remplie, heureuse, passionnante et aventureuse. Et ça me fait rire tous les jours. C’est ridicule et c’est fantastique.

«Je pense que beaucoup de gens vivent cette vie mais ont trop peur pour le dire. Il y a beaucoup de nouveaux divorcés qui arrivent dans la cinquantaine et la majorité ne voudrait pas se remarier.

« Ils disaient : ‘Peut-être que j’aimerais quelqu’un, peut-être quelques personnes. Je ne savais pas que je voulais faire ça, mais je veux explorer ça maintenant.'”