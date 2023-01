Carol Vorderman révèle un lien secret avec Alex Horne de Taskmaster avant les débuts de l’émission

CAROL Vorderman a révélé un lien secret avec Alex Horne de Taskmaster avant ses débuts dans l’émission.

Carol, 62 ans, participera à la spéciale unique aux côtés de Sir Mo Farah, Greg James, Amelia Dimoldenberg et Rebecca Lucy Taylor, alias Self Esteem, ce soir.

Rex

Avalon

Carol participe au régal du Nouvel An de Taskmaster[/caption]

Pendant ce temps, le Taskmaster Greg Davies et son assistant Alex présideront à nouveau les tâches.

Cependant, Carol a révélé qu’elle partageait une connexion avec Alex, 44 ans, en disant: “Je ne m’en suis pas rendu compte avant de le rencontrer – [we] est allé au même collège.

« Le Sidney Sussex College de l’Université de Cambridge, qui est un tout petit collège, n’accueille qu’environ 100 étudiants par an, c’est donc très important pour nous.

« Il est parti environ 20 ans après moi. Il dit qu’on lui a dit que les deux personnes les plus célèbres qui étaient allées à l’université étaient Oliver Cromwell et Carol Vorderman !

En savoir plus sur Carol Vorderman VORD BLIME ! Carol Vorderman révèle qu’elle a dû obtenir une ordonnance restrictive sur un harceleur BON VORD Carol Vorderman montre une silhouette incroyable dans des hauts de bikini et des vêtements de sport moulants

Carol est extrêmement excitée de participer à l’émission à succès de Channel 4, car elle est une grande fan.

Elle a déclaré: “J’adore le spectacle. C’est vraiment intelligent et vraiment stupide tout à la fois.

« C’est juste très britannique. C’est juste amusant, devenir vraiment compétitif sur des choses vraiment stupides. J’adore, c’est très drôle.”

Elle a également fait l’éloge d’Alex, qui a créé le spectacle et propose la majorité des tâches de chaque série et pour chaque spécial festif.

Carol a déclaré : « Alex est incroyable, il a inventé le format et il est tout simplement extraordinaire.

« Quel genre de cerveau trouve des conneries comme ça ? Je lui ai demandé, et il a dit que c’était assez facile de penser à eux. Et j’ai pensé ‘Non ! Certaines personnes pourraient rester assises dans une pièce pendant un an et ne pas penser à dix pour cent de ce qu’il propose.

« Les tâches sont amusantes et intelligentes. Ils sont limités par ce qu’ils peuvent utiliser – ils ont le laboratoire, le salon et l’extérieur, et c’est tout.

« Et pourtant, tout ce plaisir qu’il trouve dans ce petit endroit. C’est merveilleux.”

Éclaboussure

Carol et le créateur de Taskmaster Alex sont allés à la même université[/caption]

Le régal du Nouvel An de Taskmaster est diffusé ce soir à 21h sur Channel 4 et All4.