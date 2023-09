Carol Vorderman révèle que les députés conservateurs la traitent de « botoxée, gonflée… des choses horribles »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Carol Vorderman a parlé des abus qu’elle subit de la part des députés conservateurs, qui la qualifient de « Botoxée, gonflée… des choses horribles ».

L’ancienne star de Countdown a déclaré qu’elle ignorait les quolibets comme une « distraction », mais qu’en réalité elle « devrait se plaindre » de ces remarques.

Et Mme Vorderman, qui est devenue une critique virulente des conservateurs à propos de l’attribution des contrats Covid, s’est engagée à continuer de combattre le parti jusqu’à ce qu’ils soient démis de leurs fonctions.

« Si nos enfants veulent avoir un avenir, nous devons les expulser », a-t-elle déclaré.

Parler à Les temps, Mme Vorderman a ajouté : « Si je peux faire une différence, je ferai tout ce que je peux pour faire cette différence. »

Discutant de sa transition vers un brandon des médias sociaux s’attaquant au parti conservateur, Mme Vorderman a déclaré que cela avait commencé avec son ancienne « amie » Michelle Mone – qui a été accusée d’avoir « intimidé » des responsables pour qu’ils attribuent 200 millions de livres sterling de contrats d’EPI à une entreprise dont elle a ensuite reçu des millions. depuis.

La baronne Mone a nié tout acte répréhensible.

Mais Mme Vorderman a déclaré : « Il y avait des gens merveilleux, de bons êtres humains, qui essayaient d’aider d’autres êtres humains, mais pour d’autres, c’était une époque d’immense cupidité. Je n’arrive pas à comprendre.

Cette semaine, le président conservateur Greg Hands a demandé à Mme Vorderman de s’excuser pour avoir publié des tweets « diffamatoires et préjudiciables » sur son implication dans une entreprise de style de vie qui a obtenu un contrat d’EPI de 25,8 millions de livres sterling en 2020.

Elle aurait supprimé un certain nombre de tweets sur M. Hands et publié jeudi une nouvelle déclaration sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, affirmant qu’il n’y avait « aucune irrégularité de sa part ».

M. Hands a posté sur le site de médias sociaux pour dire qu’il était « ravi » que les tweets aient été supprimés et a demandé à Vorderman de s’excuser. Mme Vorderman a déclaré : « Bien que l’attribution de ce contrat ait été malheureuse et que de sérieuses questions subsistent concernant le VIP Lane, je suis heureuse d’accepter l’assurance de M. Hands selon laquelle son rôle dans le processus était simplement de référer l’approche au JACT, et qu’il n’y avait aucune irrégularité de sa part.

Décrivant son opposition aux conservateurs, elle a déclaré : « Il ne s’agit pas de politique. Il s’agit de corruption. Il s’agit d’un code de conduite. La confiance des gens dans la politique est au plus bas. Dans le passé, nous n’étions peut-être pas d’accord avec la politique de quelqu’un, mais nous n’avons pas été abusifs en écrémant le dessus.»

Dans une interview de grande envergure, Mme Vorderman a lancé une attaque cinglante contre le parti conservateur, déclarant : « Ils ont essayé de nous persuader que le Partygate ne nous dérangeait pas, et nous étions dérangés et nous ne l’oublions pas.

« Et aussi la voie VIP [where some companies with links to politicians were fast-tracked for PPE contracts during the pandemic] est extrêmement émouvant, comme cela devrait bien l’être.

Et même si elle subit des abus de la part des conservateurs, notamment de l’ancienne députée Edwina Currie et de Felicity Cornelius-Mercer, dont le mari est le ministre Johnny Mercer, elle a déclaré que les gens venaient la voir « tous les jours » pour lui dire « J’adore ce que tu fais ».