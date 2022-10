Carol Vorderman montre ses courbes incroyables dans un soutien-gorge de sport blanc pendant l’entraînement

CAROL Vorderman a envoyé des pulsations après avoir posé pour un selfie sexy tout en portant un soutien-gorge de sport moulant.

La star de 61 ans a laissé peu de place à l’imagination en prenant quelques photos lors d’une séance de gym en sueur.

Instagram

Carol Vorderman a montré ses courbes au gymnase[/caption]

Instagram

La star a posé dans un soutien-gorge de sport blanc alors qu’elle capturait des selfies[/caption]

Carol souriait à la caméra sur ses photos et a admis un nouvel amour pour les haltères.

Partageant les clichés grésillants sur Instagram, Carol a écrit: “Je pense que je suis accro aux haltères.

“Une des séances de la semaine dernière dans la chaleur.”

Les fans n’ont pas tardé à commenter, l’un d’entre eux disant à l’ancien hôte de Countdown : “C’est absolument fantastique !”

Un autre a écrit: “Wow tu es magnifique!”

Un troisième a même effrontément réfléchi: “Et une belle paire d’haltères, ils sont aussi!”

En août, Carol a révélé qu’elle avait perdu deux tailles de robe en deux semaines lors d’une retraite de jus d’été au Portugal.

La star, qui n’a pas été étrangère à l’entraînement ces dernières années, a montré sa perte de poids spectaculaire en posant dans un short en jean.





Depuis, elle a dénoncé les trolls qui l’ont critiquée, en disant : « À tous ceux qui disent que vous ne devriez pas faire « ceci ou cela » à un certain âge… et qui vivent encore au 20e ou même au 19e siècle…. Gardez cela à l’esprit lorsque vous essayez de troller une femme, quel que soit son âge…

“J’aime ma vie Je suis vivant, en forme et heureux…..mais connaissez-vous la partie la plus forte de mon corps maintenant ?

« C’est mon majeur…..et j’utilise ce majeur sans excuse….donc un mot du sage. Calmez-vous et souriez et rejoignez la foule heureuse. C’est beaucoup plus agréable d’être.

Pendant ce temps, Carol vient de rentrer du tournage de I’m A Celebrity All Stars en Afrique du Sud.

Elle a été un énorme succès dans la série 2016 après une amitié séduisante avec le comédien Joel Dommett, 37 ans.

Maintenant, les patrons d’ITV espèrent qu’elle apportera du glamour au spin-off, qui sera diffusé l’année prochaine.

Une source a déclaré: «Carol a toujours été en tête de la liste de souhaits des producteurs; à certains égards, elle était la parfaite camarade de camp.

«Elle était drôle, franche et intelligente et disons simplement qu’elle a donné du fil à retordre aux plus jeunes filles dans la douche de la jungle.

“Ses flirts avec Joel ont été l’un des grands sujets de discussion de la série, donc inscrire Carol pour All Stars semble être une évidence.”