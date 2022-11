Carol Vorderman montre ses courbes en haut moulant et jupe en cuir sur This Morning

CAROL Vorderman avait fière allure sur le canapé This Morning aujourd’hui alors qu’elle montrait ses célèbres courbes dans un haut moulant et une jupe en cuir.

La star de la télévision de 61 ans, 61 ans, a stupéfait les animateurs Alison Hammond et Dermot O’Leary lorsqu’elle a révélé que son nom était inspiré par la saison des fêtes.

Tout en discutant de Noël et des grèves postales à venir qui menacent de déclencher le chaos des cadeaux, Carol a déclaré: “Je vais vous dire pourquoi, c’est parce que je suis née la veille de Noël, donc j’ai été nommée d’après A Christmas Carol donc c’est toujours une folle période de l’année pour moi.

“Tout le monde dit que parce que ton anniversaire est à Noël, nous allons t’acheter un très gros cadeau, mais ils ne le font jamais.”

Gobsmacked Alison a déclaré: «C’est tellement intéressant! Je n’oublierai plus jamais ton anniversaire, Carol. Le Chant de Noël.

Pendant ce temps, dans l’émission de mercredi, Carol a révélé son lien surprise avec Chris Moyles de I’m A Celebrity – et le couple remonte à des décennies.

Apparaissant sur le canapé This Morning pour analyser l’action dans la jungle de la nuit dernière, Carol a déclaré qu’elle soutenait Chris après qu’il ait été vu de plus en plus agité par la vie au camp.

Elle a déclaré aux hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield: “Au début des années 1980, à Leeds, j’avais une émission de demande pour enfants et j’avais une petite lettre d’un enfant de huit ans disant” puis-je venir vous aider et obtenir le de la musique de la bibliothèque musicale ?…’ Chris Moyles, huit ans, m’aidait tous les samedis.

Holly stupéfaite s’est exclamée: “Pas question!”

Carol souriante a répondu: “Sa première fois à la radio.”

Chris allait devenir un titan de la radio, animant l’émission de petit-déjeuner Radio 1.

Mais son mandat s’est terminé sur une note amère, et cette semaine, Chris a critiqué la BBC pour l’avoir “renvoyé sans préavis”.

L’athlète de choc a révélé qu’il avait reçu un préavis minimal de sa sortie soudaine de la station en 2012, bien qu’il y soit resté une décennie et demie.

Dans une rare conversation intime avec Matt Hancock, Moyles a révélé les circonstances entourant le départ de son poste de longue date en tant qu’animateur de l’émission de petit-déjeuner, affirmant que la BBC ne lui avait donné que quelques heures pour se préparer à faire ses adieux à l’antenne.

“Je savais que Radio One est un tapis roulant et que vous pourriez être là pendant un an, ou vous pourriez y être pendant 15 ans, mais vous allez tomber à un moment donné”, a-t-il déclaré.





Hancock a comparé qu’il se sentait similaire en politique et a remis en question son sentiment de dire au revoir à son émission historique.

« Je suis parti heureux. J’étais un peu fâché après mon départ et j’étais fâché… ils l’ont si mal, si mal géré », a expliqué Chris. “Alors je suis entré avec mon agent et le contrôleur et nous nous sommes assis et il a dit:” Écoutez, ce n’est pas très facile, je pense qu’il est temps de conclure le spectacle. Nous allons annoncer dans les nouvelles à 10 h 20 que Nick Grimshaw prend le relais. ‘”

«Mon agent a dit:« C’est en panne »et tout est devenu un peu torride. Et je me dis, ‘calmez-vous tous les deux, arrêtez.’ J’ai dit au patron : ‘Tu ne peux pas faire ça.’ Il dit: “Eh bien, si nous ne le faisons pas, ça sortira.”

“J’ai dit:” Eh bien, jusqu’à il y a 60 secondes, je ne le savais pas. Donc, après 15 ans, vous ne pouvez plus faire cela. Je dois annoncer que je quitte l’émission du petit-déjeuner et nous devons comprendre ce qui se passe. Ce n’est pas une conversation de deux minutes et c’est méchant ».

Finalement, ils sont parvenus à un compromis pour permettre à Chris d’annoncer qu’il quittait la série, mais Nick a été annoncé comme son remplaçant peu de temps après.

« Ils l’ont annoncé à 10h30 le lendemain matin. Nous avons terminé à 10h, ils ont annoncé à 10h30 que Nick prenait le relais », a-t-il poursuivi. “J’étais juste comme, ‘Ok, d’accord.’ Mais, ils nous ont donné trois mois pour nous dire au revoir, ce qui était super. Alors j’ai dit: ‘Vous savez, merci pour tout, à votre santé.’

