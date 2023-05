Carol Vorderman montre ses courbes dans une robe en cuir moulante

CAROL Vorderman a dévoilé ses courbes incroyables dans une robe moulante en cuir.

L’ancienne animatrice de Countdown, 62 ans – qui a joué dans I’m A Celeb All Stars – faisait la promotion de son nouveau quiz show Perfect 10 dans la robe chic jusqu’aux genoux.

Carol a laissé les fans baver alors qu’elle épatait dans sa robe.

La star de I’m A Celeb a montré sa silhouette tonique dans le numéro moulant.

Elle a modelé sa robe marron – associée à des plateformes à talons hauts et une énorme chaîne pendentif.

Elle a coiffé ses cheveux blonds en vagues lâches et a ajouté un eye-liner noir épais et un rouge à lèvres nude profond pour compléter son look glamour.

La pro des maths a écrit dans la légende de son image : « Si vous êtes pleine de connaissances sur tout ce qui concerne les poulets, les trains ou la purée de pommes de terre… alors l’épisode @perfect10carol d’aujourd’hui est pour vous ! Rendez-vous sur le lien dans ma bio et essayez-le…

« Et avez-vous vu notre nouveau cadeau avec @fatstickboards ?

« Je suis tellement excitée que notre podcast @perfect10carol VOUS offre une chance de gagner un incroyable lot comprenant DEUX planches à pagaie, toutes livrées prêtes pour un été sur l’eau avec qui vous voulez emmener !

« Saute vers mon poste de planche à pagaie épinglé pour obtenir toutes les informations sur la façon d’entrer et quels goodies sont dans le bundle xx ”