Carol Vorderman montre sa silhouette incroyable alors qu’elle donne aux fans un aperçu de sa routine de fitness

CAROL Vorderman a transpiré dans le gymnase aujourd’hui et a donné aux fans un aperçu de la façon dont elle reste si en forme.

L’ancienne star de Countdown a sculpté ses célèbres courbes avec des squats de kettlebell et des poussées de hanche.

Carol Vorderman s’est accroupie dans sa séance de gym aujourd’hui[/caption]

Il y avait aussi beaucoup de coups de hanche[/caption]

Elle a également fouetté des cordes de combat[/caption]

La star de la télévision, 61 ans, avait l’air d’avoir la salle de gym pour elle-même alors qu’elle faisait un entraînement exténuant dans des combinaisons noires moulantes.

Carol a gardé un sourire sur son visage alors qu’elle fouettait des cordes de combat et faisait diverses presses, y compris une favorite du crossfit : la presse du diable.

Avant sa séance, Carol a posé pour une vidéo selfie dans la salle de bain, révélant ses abdos toniques.

Cela vient après qu’elle a célébré une victoire exceptionnelle de 660 £ dans les courses de chevaux samedi dernier.

Elle a réussi à rattraper l’homme qui a rendu cela possible – en posant pour un selfie avec le champion jockey Frankie Dettori à Ascot.

Vorders a placé un pari de 20 £ dans chaque sens sur trois chevaux lors de la deuxième course en dernier aux British Champions Sprint Stakes.

Son pari sur le favori 3-1 Kinross, l’outsider 150-1 Run To Freedom et 4-1 Creative Force a totalisé 120 £.

Elle fêtait plus de cinq victoires quelques minutes plus tard lorsque Kinross est rentrée chez elle sous la direction du légendaire pilote Dettori, âgé de 51 ans.





Mais cela aurait pu être tellement plus si Vorderman avait choisi ces trois chevaux pour terminer dans cet ordre exact.

Si elle avait mis juste une chique sur le tiercé gagnant, elle aurait célébré à hauteur de 2 700 £.

Carol a écrit à côté d’une photo de sa fiche gagnante: «Boom, Champions Day, deuxième course @Ascot.

«Trois paris… sont venus en 1,2,3. Allez sur Vorders… deux du haut et un d’où vous voulez.

«Pariez 120 £ dans chaque sens. Gains bruts de 661 £. Allez, Vorders.

Elle a ensuite posté un selfie avec Dettori, intitulant le cliché “Ascot buddies”.

Fan de courses de chevaux, Carol adorait regarder les gee-gees avec sa co-vedette du compte à rebours, Richard Whiteley.

Elle a déclaré au Sun: « Whiters et moi étions toujours là. Nous avions l’habitude de faire des courses tout le temps, et laissez-moi vous dire que Whiters était le plus grand fêtard que vous ayez jamais rencontré.

Carol a testé l’exercice de presse du diable[/caption]

« Remarquez, je n’étais pas loin derrière lui !

Carol Vorderman a montré ses abdos dans une vidéo Instagram[/caption]