Carol Vorderman montre sa silhouette incroyable à 61 ans alors qu’elle révèle les entraînements qui la maintiennent en forme

CAROL Vorderman avait l’air sensationnelle dans un haut d’entraînement moulant alors qu’elle révélait un exercice qui la maintient en forme.

L’ancienne star de Countdown, 61 ans, a montré son physique incroyable dans le haut de sport kaki zippé et les leggings assortis.

Instagram

Carol Vorderman a montré sa silhouette incroyable dans un haut de sport moulant[/caption]

Instagram

Le favori de la télévision a profité d’une séance d’entraînement avec kettlebell[/caption]

La mathématicienne a déclaré qu’elle avait apprécié une séance d’entraînement exténuante avec des kettlebells, qui est un excellent outil pour l’entraînement en force et la construction musculaire.

L’air frais dans un clip sans maquillage, Carol a déclaré aux fans: “Alors j’ai une séance de kettlebell très moite à venir maintenant.

“Je l’ai fait hier et woah c’était dur – 25 minutes, plus ou moins non-stop, en ligne et c’est gratuit sur YouTube.

“J’ai trouvé ce couple incroyable, appelé Juice et Toyah et ils ont beaucoup d’entraînements différents et je les aime vraiment.”

Elle a légendé le court clip: “Je travaille beaucoup en ligne et j’apprécie vraiment ça.

“M’a recommandé deux stars du fitness sur YouTube.

“J’adore les trucs de Juice and Toyah @toyacherrelle@juicetontx. Excellent.

“Sweaty Kettlebell session prochaine pour moi. Ps aussi apprendre le grand écart. Ça va bien.





Les fans de Carol se sont précipités pour complimenter la star sur son apparence époustouflante sans effort – tandis que quelques-uns ont souligné son choix de tenue plutôt audacieux pour une séance d’entraînement.

Un fan effronté a posté: “Vous avez une grande confiance en ce zip, je dois dire.”

Un autre a jailli: “Wow, tu es incroyable.”

Un troisième a déclaré: “Vous avez l’air absolument magnifique et on dirait que vous passez un bon moment.”

Cela vient après que Carol a révélé son secret surprenant derrière sa beauté juvénile – et ce n’est pas pour les faibles.

L’animatrice de télévision a déclaré qu’elle prenait des suppléments – dont un contenant un ingrédient appelé spermidine – un produit chimique présent dans le sperme ainsi que dans de nombreux aliments.

Dans une vidéo, publiée sur son Instagram, la présentatrice de télévision britannique a déclaré aux fans que la raison pour laquelle elle se sent « au sommet du monde » à l’âge de 62 ans, et pourquoi elle réussit à bien paraître, c’est parce qu’elle prend ces suppléments.

Dans la vidéo, Carol commence : « Quand vous apprendrez à me connaître, vous saurez que je considère la vie comme une grande expérience, et j’adore ça. “

Elle a expliqué à ses fans qu’elle s’était penchée sur “les derniers composés scientifiquement soutenus, la spermidine active un processus de nettoyage cellulaire appelé autophagie. “

Ajoutant: “Si vous n’avez pas entendu parler du processus, l’autophagie cellulaire est si importante qu’elle a remporté un prix Nobel pour le scientifique japonais qui a expliqué comment cela fonctionne.”

La présentatrice a ensuite dit aux fans qu’elle prenait d’autres suppléments mais qu’ils “effectuaient des tâches différentes”.

Elle a conclu la légende: “Celle-ci, je pense, est particulièrement importante pour ceux d’entre nous qui provoquent un dysfonctionnement à mesure que nous vieillissons.”

La star du compte à rebours a déjà parlé de son utilisation du Botox, et c’est la clé pour qu’elle garde une apparence jeune.

Carol a déclaré que de nombreuses stars de l’industrie du showbiz avaient également utilisé du Botox.

Elle a révélé : « Mon secret est le Botox, probablement !

« Mais ce n’est pas vraiment un secret, n’est-ce pas ? Tout le monde le fait », a-t-elle déclaré en ligne au Daily Star.

Elle a ajouté: “Nommez-moi une personne de plus de 50 ans à la télé qui ne le fait pas?”

Instagram

Les fans ont souligné son choix de tenue plutôt audacieux pour une séance d’entraînement[/caption]