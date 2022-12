Carol Vorderman montre des jambes toniques dans un pantalon en cuir moulant après s’être retirée de l’apparition à la télévision en direct

CAROL Vorderman a séduit les fans en montrant ses jambes impressionnantes dans un pantalon en cuir moulant.

L’ancienne animatrice de Countdown montrait sa tenue alors qu’elle se dirigeait vers une promenade dans son parc local alors qu’elle luttait contre un malaise.

Carol avait l’air incroyable dans la tenue[/caption]

La star a jeté sa jambe en l’air lors d’une visite au parc après s’être retirée de This Morning et de son émission de radio à cause de son rhume[/caption]

Carol avait l’air incroyable dans le pantalon[/caption]

Se préparant pour les températures hivernales, la présentatrice de télévision Carol est restée rentrée dans un pull ample noir et gris, un contraste saisissant avec ses bas ultra serrés pour l’aider à rester au chaud lors de sa sortie.

Elle a ajouté une couche supplémentaire avec un manteau blanc immaculé alors qu’elle gardait ses cheveux “non brossés”, mais a ajouté une touche de maquillage sur son visage.

Elle a dit que son maquillage aidait à “cacher une multitude de douleurs et de choses”, alors qu’elle toussait dans un court clip partagé sur ses histoires Instagram.

Elle a posé dans un selfie miroir sensuel pour montrer sa tenue aux fans après avoir admis: “J’ai toujours froid.”

Carol a tenté de garder le moral dans le parc en exécutant une série de coups de pied hauts.

La star de I’m A Celebrity a lancé sa jambe incroyablement haut malgré le pantalon moulant.

En raison de sa maladie, Carol a été forcée de se retirer d’une apparition prévue sur This Morning.

Elle a confirmé son absence à l’émission d’hier en disant: «Eh bien, je suis depuis quatre jours dans le truc de la grippe – je me sens dure.

“Je regarde, je ne me suis pas brossé les cheveux depuis quatre jours, alors excusez-moi.

“Merci pour tous vos adorables messages. Désolé, je ne serai pas présent ce matin, je l’attendais aussi avec impatience.

Carol a ajouté: «Parlez bientôt. Vous êtes adorables.

La star a également admis plus tôt dans la journée que la maladie l’avait forcée à se retirer de son émission de radio sur BBC Radio Wales.

Carol a apprécié quelques “coups de pied dans les feuilles” malgré sa maladie[/caption]