Carol Vorderman montre des courbes incroyables en noir alors qu’elle traîne avec Rylan

CAROL Vorderman a montré sa silhouette époustouflante dans un haut moulant en latex et une jupe noire sur It Takes Two de Strictly.

La femme de 61 ans défiant l’âge a terminé son look glamour avec des talons rouges chancelants et une large ceinture cintrée à la taille.

Carol Vorderman a séduit dans un haut effet cuir sur It Takes Two hier soir[/caption] Instagram

Elle s’est blottie contre l’animateur de l’émission Rylan Clark[/caption] Instagram

Carol a présenté ses courbes perfectionnées au gymnase[/caption]

Carol s’est rapprochée pour accueillir Rylan Clark sur le plateau, faisant semblant d’aller s’embrasser avant qu’ils n’éclatent tous les deux de rire.

Écrivant ensuite sur Instagram, Carol a posté: “J’AIME L’AMOUR AIME être sur le panel de ce soir pour rattraper mon @rylan préféré avec @charliehedgesdj et @willbayleytt .”

Radio DJ Charlie a commenté: «Eh bien, c’était AMUSANT. Beaucoup d’amour xxx.”

Les amis célèbres de Carol ont complimenté son look, le comédien Alan Carr écrivant : « En regardant .”

Le chef et présentateur Andi Oliver a déclaré: “Oh WOW!”

L’ancienne star de Countdown, Carol, a expérimenté de nouveaux looks cette semaine.

Elle a porté du rouge à lèvres rouge pour la toute première fois vendredi lors d’une apparition dans This Morning.

Le look chaud a fait parler tout le monde alors qu’Alison Hammond et Dermot O’Leary ont lancé le segment en regardant les gros titres de la journée.





Carol portait un blazer rouge et un pantalon en PVC moulant qu’elle a associé à des talons hauts et de magnifiques boucles dans ses cheveux.

Alison, 46 ans, a déclaré: “Carol, tu es magnifique, j’adore cette tenue. Regarde la. Vous êtes ravissante!”

“C’est fantastique, ce sont les lèvres, tonifiées avec la veste, tonifiées avec le pantalon, c’est un rêve”, a déclaré son collègue invité Gyles Brandreth.

Une Carol rougissante a répondu: “C’est la première fois que je porte du rouge à lèvres rouge, jamais.”

Les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour complimenter le génie des mathématiques et l’un d’eux a dit: “Je t’aime tellement Carol!”

Un deuxième écrit : “Le rouge te va bien !”

Carol a donné aux fans un gros plan de son maquillage[/caption] Instagram

Le duo de télé s’est bien amusé sur le plateau[/caption] carolvorders/Instagram

Les regards de Carol volent souvent la vedette[/caption]