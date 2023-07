Carol Vorderman montre des courbes en cuir serré et pose pour des selfies alors qu’elle laisse les fans s’évanouir

CAROL Vorderman montre les résultats de son travail acharné à la salle de sport dans un pantalon en cuir très serré.

La reine du compte à rebours a interrogé les fans avec une énigme pour son podcast Perfect 10, affichant ses courbes.

Carol, 62 ans, qui a été couronnée arrière de l’année à deux reprises, tournait le dos à la caméra alors qu’elle tournait au ralenti.

Elle a associé son pantalon en cuir marron à une large ceinture noire qui la pinçait à la taille et a ajouté un chemisier à pois avec un col haut.

Toujours à la recherche de glamour, Carol a souligné ses yeux avec un fard à paupières épais et portait une lèvre de prune profonde.

Carol partage souvent des clichés de la salle de sport, dont ses fans ne se plaignent jamais.

Lors d’un récent cliché, elle a posé devant un équipement de gym vêtue d’un débardeur moulant.

« DE RETOUR AU GYM Dieu merci, a-t-elle écrit en identifiant sa salle de sport et son entraîneur personnel.

“J’ai eu une semaine entière à la maison pour la première fois depuis Noël à cause du travail !! Maison enfin rangée. Aimer. »

Après sa séance, elle a raconté comment elle avait donné du sang à son hôpital local et a félicité le personnel là-bas.

« Magnifique! J’aimerais avoir votre engagement. Vous cherchez fantastique et un intellectuel aussi. Respect. X », a écrit un fan.

« Vous êtes tellement incroyable et attentionné xx », a ajouté un autre.

« Une déesse d’une beauté absolument enchanteresse », a ajouté un troisième.

Elle vient de rentrer d’un long séjour au Pays de Galles avec sa famille.

La présentatrice a profité d’une séance de paddle dans une combinaison plongeante, laissant ses cheveux tomber dans des vagues naturelles.

Partageant une superbe photo depuis la fenêtre de sa chambre, Carol a admis qu’elle ne voulait pas partir alors qu’elle s’ouvrait aux fans sur son été

« MA MAISON PRÉFÉRÉE AU MONDE », a-t-elle écrit.

« Donc, je suis gallois… je rentre chez moi pendant un mois en juin et je loue la plus belle maison du monde.

« Toute ma famille, cousins, nièces, neveux, petits… venez et restez et nous nous promenons sur la petite plage, paddleboards, enfants dans le bain à remous, réveillez-vous et marchez trois miles sur une plage vide pour un café dans le village.

« Sans maquillage. Ne vous souciez de rien Chilling et rire et sourire.

« Je pensais juste que je partagerais… vent ou pluie… pas glamour, pas habillé, juste heureux. »

Elle a célébré son retour au gymnase après avoir été en vacances