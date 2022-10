Carol Vorderman montre des courbes alors qu’elle taquine l’apparition de This Morning Halloween

CAROL Vorderman montre ses courbes célèbres dans une robe moulante alors qu’elle taquinait l’apparition de This Morning Halloween.

L’ancienne star de Countdown, 61 ans, a excité les fans en révélant qu’elle reviendrait à l’émission de discussion ITV lundi.

La mathématicienne – qui met généralement en scène une gamme de tenues glamour – a laissé entendre qu’elle troquerait ses talons contre un costume effrayant demain.

Carol avait l’air incroyable dans la robe moulante noire et blanche alors qu’elle posait depuis le canapé bleu.

La favorite de la télévision a dit aux fans qu’elle ferait une apparition spéciale dans l’émission pour le spécial Halloween.

La semaine dernière, Carol s’est pavanée dans le couloir dans l’ensemble moulant noir et blanc.

Elle a posé une tempête dans une série de superbes selfies et a montré son physique soigné dans une paire de bottes à hauteur du genou.

La star rayonnait dans un court clip téléchargé sur ses réseaux sociaux.

Cela vient après que Carol a perfectionné le look en cuir dans un pantalon moulant alors qu’elle se dirigeait vers le coiffeur la semaine dernière.

Le tissu moulant a montré ses courbes et Carol s’est assurée de rester bien au chaud dans un pull crème et des bottes.

Ce week-end, les secrets de la silhouette impressionnante de Carol ont été révélés.





L’ancienne animatrice de Countdown, Carol, a partagé les secrets de son apparence anti-âge, des exercices exténuants au jeûne strict.

Exercer

Elle est une habituée de la salle de sport et cette semaine, Carol a partagé un clip d’elle s’entraînant avec des cordes de combat, le rameur, des poids et faisant des abdominaux – tout le temps avec un grand sourire sur son visage !

Carol est également une fervente adepte du paddle et aime faire un peu de yoga sur son paddleboard.

Elle a l’aide d’un entraîneur personnel, racontant au MailOnline: «Je garde la forme, j’ai commencé avec un nouvel entraîneur, un capitaine de rugby au Pays de Galles et nous avons bien rigolé. Il me pousse plus fort maintenant avec des poids.

«Ce sont les poids dont vous avez besoin en vieillissant, car je suis assez satisfait de mon poids corporel.

“Je ne sais pas vraiment ce que je pèse mais je suis heureux, je n’ai pas besoin de faire un régime ou quelque chose comme ça.”

Le jus nettoie

En août, Carol s’est envolée pour le Portugal pour un nettoyage de jus de £ 1,4 ka WEEK et a réussi à perdre une taille de robe en seulement deux semaines.

Carol a travaillé à la sueur à Juicy Oasis dans le sud-est du pays.

Juicy Oasis est une retraite de sept jours et propose une gamme d’installations à ses clients.

Une journée typique se compose de méditation, suivie de yoga, puis d’une marche et d’un entraînement en circuit.

Les invités ont ensuite du jus, un verre à spin et une autre séance de yoga.

Dans l’après-midi, ils ont un autre jus, suivi d’un entraînement de haute intensité, de rebonds et d’une partie de volley-ball.

