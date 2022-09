Carol Vorderman montre des abdos épiques alors qu’elle révèle son entraînement du matin en insistant sur le fait qu’elle donne le “doigt du milieu” aux trolls

CAROL Vorderman a montré ses abdos épiques en révélant son entraînement du matin.

La femme de 61 ans a également insisté pour qu’elle donne son “doigt du milieu” aux trolls.

Instagram

Carol Vorderman avait l’air incroyable dans son ensemble de gym rouge pendant l’entraînement et a insisté pour qu’elle donne son “doigt du milieu” aux trolls[/caption]

Instagram

La favorite de la télévision a montré ses courbes incroyables dans l’ensemble de gym[/caption]

La star de la télé a partagé une vidéo montrant ses mouvements de yoga sur un tapis dans un ensemble de gym rouge.

Carol avait l’air incroyable dans un haut rouge à manches longues, des leggings taille haute assortis et une paire de baskets orange.

L’ancienne présentatrice de Countdown a opté pour un maquillage de visage naturel et a coiffé ses mèches blondes en une raie médiane.

Dans la légende, Carol a expliqué ce qu’elle essayait de réaliser pendant ses séances de yoga.

En savoir plus sur Carol Vorderman JUNGLE TOUTES LES ÉTOILES Carol Vorderman en tenue de camouflage alors que les stars reviennent du spin-off I’m A Celeb voler en solo Carol Vorderman célèbre l’anniversaire de son premier vol en solo avec des photos de retour

Elle a déclaré: “J’ai essayé beaucoup plus de yoga et de Pilates et j’ai appris les étirements du grand écart cet été… maintenant je l’ai intégré à ma propre routine, car le yoga lent pur n’est pas pour moi, même s’il est évidemment très bon.

“Soooooooo juste quelques clichés de ce que je fais maintenant tous les matins (pas toute la routine)… un peu des 5 Tibétains (un truc de yoga) et des adducteurs, des abdominaux et des ischio-jambiers tous bons et qui tirent….

“Je l’appelle mon… oiseau heureux qui ne cède pas à un numéro

Routine.”

La star de la télé a ensuite riposté aux personnes qui ont une opinion sur elle et sur ce qu’elle fait à son âge.





Carol a poursuivi: “Et à tous ceux qui disent que vous ne devriez pas faire” ceci ou cela “à un certain âge … et qui vivent encore au 20e ou même au 19e siècle … s’il vous plaît gardez cela à l’esprit lorsque vous essayez de troller une femme non quel que soit leur âge…

“J’aime ma vie Je suis vivant et en forme et heureux…..mais

Connaissez-vous la partie la plus forte de mon corps maintenant ?

« C’est mon majeur…..et j’utilise ce majeur sans excuse….donc un mot du sage.

“Calmez-vous et souriez et rejoignez la foule heureuse. C’est beaucoup plus agréable d’être .”

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour partager l’amour.

“Bien dit. Bravo jeune fille », a déclaré l’un d’eux.

Un autre a ajouté: “Vous le brisez .”

Un troisième a ajouté: “Ça a l’air bien.”

En savoir plus sur le soleil QUE SE PASSE-T-IL ? Ruth Jones donne un avis sur les rumeurs de retour de Gavin & Stacey une fois pour toutes BUMPER COUVEUSE Je suis une maman de 9 enfants et j’en ai marre que les gens me demandent combien de bébés papas j’ai

Cela survient quelques jours après que Carol eut l’air sensationnelle dans un haut camouflage alors qu’elle revenait de I’m A Celebrity All Stars.

La star, qui a été un énorme succès dans la série 2016, a été occupée en Afrique du Sud à filmer la série dérivée.

Instagram

La star a été occupée à pratiquer son yoga[/caption]

News Group Newspapers Ltd

Carol a filmé le spin-off I’m A Celebrity en Afrique du Sud[/caption]