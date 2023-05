Carol Vorderman fait un changement majeur d’ITV alors qu’elle décroche le créneau horaire de grande écoute de la BBC

CAROL Vorderman devrait quitter ITV après avoir décroché un créneau horaire de grande écoute sur la BBC.

L’homme de 62 ans apparaît régulièrement sur This Morning d’ITV et a récemment participé à I’m A Celebrity: South Africa.

Cependant, ce vendredi, Carol montrera son visage sur Have I Got News for You à 21 heures.

Paul Merton et Ian Hislop seront rejoints par l’ancien présentateur et comédien de Countdown Nabil Abdulrashid.

Have I Got News for You est un talk-show qui est sur nos écrans depuis les années 90.

Plus tôt dans la journée, Carol a épaté ses fans en posant dans son kit de gym.

La femme de 62 ans, connue pour son amour de la gym, portait une paire de leggings moulants à imprimé léopard alors qu’elle transpirait.

Partageant une vidéo pendant qu’elle faisait des squats et divers autres exercices, Carol a écrit: « Sesh de gym tôt le matin près de moi @the.gymset…. J’adore

« Un café sur un banc en bavardant avec tout le monde après… Je suis une femme chanceuse. Passer à travers .”

La semaine dernière, Carol a montré sa nouvelle coiffure bouclée sur This Morning.

L’ancienne animatrice de Countdown a rejoint Alison Hammond et Dermot O’Leary, ainsi que sa co-vedette Giles Brandreth, en studio vendredi.

Beaucoup se sont précipités sur Twitter pour partager leur amour pour ses serrures.

« Carol Vorderman est magnifique, ses cheveux sont superbes », a écrit un fan, tandis qu’un autre intervenait : « Carol me donne la directrice adjointe des années 90. »

« Nous aimons Carol », a écrit un troisième, tandis qu’un quatrième a sonné sur Instagram: « Vorders best body, face and brain on British TV. »

