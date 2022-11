Carol Vorderman étourdit en maillot de bain alors qu’elle publie des retours de I’m a Celebrity avant la nouvelle série

CAROL Vorderman a célébré le retour ce soir de I’m A Celebrity Get Me Out Of Here en partageant des souvenirs de son propre temps dans la jungle.

La légende du compte à rebours, 61 ans, est apparue dans la série en 2016 et a fait sensation auprès des téléspectateurs en partie grâce à sa collection de bikinis et de maillots de bain ainsi qu’à ses plaisanteries séduisantes.

Caractéristiques de Rex

La silhouette accrocheuse de Carol Vorderman était exposée dans la jungle[/caption]

Brian Roberts – Le soleil

Carol Vorderman a duré 18 jours dans la jungle australienne[/caption]

Alors que les stars de 2022 se préparent à se diriger vers la jungle, Carol a été amenée à se souvenir de certains des moments forts de son séjour, en rassemblant une collection de photos pour une bobine Instagram.

Elle a écrit à côté : « Je serai sur [This Morning] demain parler à un taux de nœuds sur le premier spectacle …… ne peut pas attendre….

“OMG tellement excité que [I’m A Celebrity] commence ce soir dans son chez-soi en Australie.

En savoir plus sur Carol Vorderman JEEPERS PEEPERS Carol Vorderman inquiète les fans en disant qu’elle a l’air “diabolique” avec des yeux bleus AFFICHER L’HEURE Carol Vorderman a l’air très glamour alors qu’elle révèle un nouveau concert télévisé secret

“J’étais en 2016 et je jure que j’ai adoré chaque seconde débraillée, scandaleuse, hilarante, sauvage et enfumée”, a-t-elle ajouté, en identifiant ses camarades de camp de cette année-là, notamment Scarlett Moffatt, Joel Dommett et Sam Quek, entre autres.

“Je suis tombé totalement amoureux de la vie à l’extérieur ,” elle a ajouté. « A changé de nombreux aspects de ma vie…..merci [ITV].

Le message doux et sentimental comprenait des photos de Carol partageant un fou rire avec sa co-vedette Lisa Snowdon, twerkant et participant à un procès de manger du bushtucker.





Mais le moment le plus accrocheur est un maillot de bain une pièce plongeant avec une fermeture éclair descendante et montrant ses nombreux atouts.

Carol a duré 18 jours dans l’émission pendant son passage, étant montrée engagée dans des plaisanteries séduisantes avec Joel Dommett et coincée dans les défis.

Elle a duré 18 jours avant d’être éliminée, Scarlett Moffatt étant finalement couronnée vainqueur, Joel arrivant deuxième et Adam Thomas d’Emmerdale se classant troisième.

Je suis une célébrité… Sortez-moi de là commence dimanche à 21h sur ITV.

Caractéristiques de Rex

Carol a déclaré qu’elle “aimait chaque seconde” d’être dans l’émission[/caption]

Getty