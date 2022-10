Carol Vorderman étourdit dans un bikini et un short très audacieux alors qu’elle montre ses abdos

CAROL Vorderman avait l’air sensationnelle dans un haut de bikini découpé alors qu’elle montrait ses abdominaux toniques.

L’ancienne star de Countdown, 61 ans, a présenté son physique soigné dans une paire de shorts en jean.

Instagram

Instagram

Le mathématicien a affiché un grand sourire sur une photo de retour de l’été.

La favorite de la télévision a déclaré aux fans qu’elle avait manqué de se prélasser sous le beau temps.

Elle a écrit: « SHORTS MÉTÉO. Officiellement dans cette maison… lavée et rangée aujourd’hui. Manque déjà de chaleur.

Les fans de Carol ont été stupéfaits par la photo sexy et se sont précipités pour complimenter la star.

EN SAVOIR PLUS SUR CAROL VORDERMAN BOTTES KINKY Carol Vorderman pose dans une robe moulante sexy et des bottes blanches dans son dressing HORS DE CE MONDE Carol Vorderman en relation avec PLUSIEURS mecs – et l’un est dans l’espace

L’un d’eux a écrit: “Wow, mettez le travail et les résultats sont là pour être vus.”

Un autre a posté: “Carol, tu es fantastique. Ouah.”

Un troisième a dit: “Regardez la moitié de votre âge, tellement incroyable.”

Le dernier selfie sexy de la star du compte à rebours vient juste après, révélant qu’elle a actuellement “plusieurs partenaires”.





La présentatrice de télévision, qui a été mariée dans le passé, dit qu’elle a abandonné l’idée de la monogamie au profit d’avoir des “amis spéciaux”.

S’exprimant sur This Morning, elle a déclaré: “J’ai ignoré la recherche d’une personne et j’ai un certain nombre de ce que j’ai appelé des” amis spéciaux “.”

Parlant des gars, elle a poursuivi : « Ils ne se connaissent pas, mais ils sont au courant. C’est une relation très honnête.

“L’un d’eux a duré bien plus d’années que mon mariage. Oui, ça fait plus de 10 ans. Un autre est sept.

« C’est un astronaute. Il m’a appelé depuis la station spatiale.

Carol a expliqué que c’était une attitude qu’elle avait adoptée depuis ses 50 ans.

Elle a ajouté: “Ils ne recherchent pas l’amour, ils recherchent la compagnie, l’amitié, cela peut se transformer en amour.

“L’âge est vraiment sans importance, mais mon expérience suggère que quelqu’un à peu près dans votre tranche d’âge. Vous avez plus en commun.

La star a été mariée pour la première fois à Christopher Mather, un officier de la Royal Navy, en 1985, alors qu’elle avait 24 ans.

Le mariage a pris fin après 12 mois et elle a épousé le consultant en gestion Patrick King en 1990.

En savoir plus sur le soleil UN COMPTABLE Martin Lewis révèle un moyen de calculer le coût de fonctionnement des appareils électroménagers Débat sur les colorants Ma fille a demandé à se teindre les cheveux – j’ai cédé mais les trolls m’ont claqué

Le couple s’est séparé en 2000 et partage les enfants Katie et Cameron.

Carol a expliqué : « Vous savez, je ne veux pas vraiment me remarier. Je ne veux plus vraiment vivre avec un homme. Il faut s’occuper de lui tout le temps.

“Mais c’est le moment de briser ce tabou absurde, qui est qu’une personne ne devrait rechercher qu’une seule autre personne qui satisfasse tout dans sa vie. C’est l’enfer.

Instagram/@carolvorders