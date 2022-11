Carol Vorderman est magnifique en blanc alors qu’elle montre ses courbes

CAROL Vorderman a fait battre le cœur dans une tenue moulante alors qu’elle se rendait à This Morning pour discuter de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

L’ancienne co-animatrice de Countdown a montré ses courbes incroyables dans le numéro saisonnier, qui serrait sa taille avec une ceinture noire.

INSTAGRAM

Carol a montré sa silhouette dans la tenue hivernale[/caption] INSTAGRAM

Elle est allée à This Morning pour discuter de I’m A Celeb hier[/caption]

Carol, 61 ans, a posé pour des photos avant de rejoindre Holly Willoughby et Phillip Schofield sur le canapé This Morning mercredi.

La présentatrice portait le haut blanc moulant et la longue jupe fluide, qui mettait en valeur ses atouts et son derrière pêche, se rétrécissant à la taille avec une ceinture serrée.

Elle a associé le look à des bottes noires en daim alors qu’elle laissait ses mèches brunes tomber sur sa poitrine, optant pour un maquillage glamour.

On pouvait voir Carol sourire en posant pour des photos sur le canapé emblématique, ainsi que des selfies avec la star de House of Games, Richard Osman.

Carol a écrit à ses fans sous le post vidéo : « En parlant de I’m A Celeb on This Morning, j’ai adoré le procès intitulé Angel of Agony.

“C’est drôle de regarder les crieurs, j’ai été là et j’ai crié moi-même.

“Mais OMG, un cinglé a créé un compte TikTok appelé Matt Hancock Daddy, je veux dire qu’il n’y a pas de compte pour le goût mais…”

Hier ce matin, Carol a révélé qu’elle se sentait “mal dans la gorge” alors que Matt Hancock était qualifié de “chaud” après sa scène de douche.





Le député Matt, 44 ans, est entré dans la jungle plus tôt ce mois-ci malgré le tollé général et une pétition demandant qu’il soit retiré de l’émission.

Cependant, le politicien a conquis une armée de fans tout au long de son passage au programme, qui ont afflué sur les réseaux sociaux.

Matt – qui a enfreint les directives de verrouillage de Covid-19 lorsqu’il a eu une liaison avec son assistante Gina Coladangelo – est maintenant défendu sur TikTok.

Un certain nombre de comptes ont été créés à son nom, notamment “Hot Matt Hancock”, “Matt Hancock Is A Fittie” et “We Love Matt Hancock”.

Carol ne s’est pas retenue lorsqu’on lui a montré des comptes TikTok faisant l’éloge de Matt, dont un nommé “Matt Hancock Daddy”.

Le compte a qualifié le politicien de “chaud” alors que les fans de l’émission ITV ont profité des commentaires pour jaillir de sa scène de douche.

Réagissant aux messages, Carol a dit qu’elle était “mal à la gorge” à l’idée que les téléspectateurs de I’m A Celeb soient attirés par Matt.

“J’ai un peu mal à la gorge quand j’y pense”, a-t-elle déclaré à propos de la scène de la douche dans This Morning plus tôt cette semaine.

« Non, nous pouvons passer à autre chose ; Je veux dire, chacun son truc, mais non.

“Il y a une ligne qui a été franchie, diraient certains”, a déclaré Holly Willoughby, présentatrice de This Morning, pour approuver.

Plus tôt ce mois-ci, Matt a été vu se déshabiller pour se laver après son premier procès – qui l’a vu aspergé de coups de feu.

Cela vient après qu’il a été révélé que I’m A Celeb avait été secoué par près de 2 000 plaintes de l’Ofcom concernant Matt Hancock dans la jungle.

INSTAGRAM

Carol a posé pour des selfies sur le plateau de This Morning[/caption]