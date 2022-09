Carol Vorderman en tenue de camouflage alors qu’elle revient de I’m A Celeb All Stars avec Helen Flanagan, Dean Gaffney et Paul Burrell

CAROL Vorderman avait l’air sensationnelle dans un haut camouflage alors qu’elle revenait de I’m A Celeb All Stars.

L’ancienne star de Countdown, 61 ans – qui a tourné en Afrique du Sud pour la série dérivée – a été photographiée en train de rentrer au Royaume-Uni mercredi après-midi.

Carol Vorderman avait l’air incroyable à son retour de I’m A Celebs All Stars[/caption]

L’ancienne star de Countdown était tout sourire lorsqu’elle a atterri à l’aéroport d’Heathrow[/caption]

La star de Corrie, Helen Flanagan, est restée décontractée dans un pull gris et des leggings[/caption]

Elle a été rejointe par d’autres camarades de camp dans la jungle, l’ex-Coronation Street’s Helen Flanagan, 34 ans, l’ancien majordome de la princesse Diana Paul Burrell, 64 ans, l’olympienne Fatima Whitbread, 61 ans, et la légende d’EastEnders Dean Gaffney, 44 ans.

Les concurrents étaient tout sourire lorsqu’ils ont atterri à l’aéroport d’Heathrow.

Le groupe a été vu en train de pousser un chariot à bagages dans l’aéroport alors qu’il se dirigeait vers la sortie.

Carol a montré sa silhouette incroyable dans un pull zippé de style camouflage avec des leggings noirs et des baskets noires.

La star a montré son bronzage éclatant après avoir passé la semaine dernière dans la jungle – avec des températures autour de 30 ° C.

Carol avait l’air de bonne humeur accompagnée du reste de la bande.

La star du savon, Helen, est restée décontractée dans un pull et des leggings gris, tout en portant un minimum de maquillage et en coiffant ses cheveux en un chignon lisse.

Paul a opté pour un t-shirt rouge, Dean portait un sweat-shirt et un gilet noir et Fatima a enfilé un t-shirt gris classique et un bas de survêtement noir.





L’ancienne co-animatrice de Countdown, Carol, a été un énorme succès dans la série 2016 après une amitié séduisante avec le comédien Joel Dommett, 37 ans.

Le groupe de 15 célébrités – le plus grand à avoir participé à la série emblématique d’ITV – a déjà terminé le tournage du programme, qui devrait être diffusé l’année prochaine.

Les présentateurs Ant McPartlin, 46 ans, et Declan Donnelly, 47 ans, ont récemment révélé qu’ils tournaient la série dérivée emblématique d’ITV en Afrique du Sud.

Une source de l’émission a déclaré: «C’est un format différent de l’Australie, qui sait quand et où les célébrités entreront dans le camp, littéralement tout peut arriver.

“On ne sait pas combien commenceront au camp ou combien seront là à la fin quand on sera couronné roi ou reine de la jungle, peut-être pour la deuxième fois.

“C’est littéralement le meilleur de I’m A Celebrity, mais il y a des rebondissements et des surprises en cours de route pour les téléspectateurs et les campeurs, donc ce ne sera pas aussi simple qu’ils pourraient le penser.”

Ils sont rejoints par Myleene Klass, Jordan Banjo et Phil Tufnell, Amir Khan, Andrew Whyment, Shaun Ryder, Gillian McKeith, Georgia Toffolo, Janice Dickinson et Joe Swash dans le parc national Kruger pour la série préenregistrée qui sera diffusée l’année prochaine.

Ce matin, la star d’EastEnders, Joe, a été photographiée alors qu’il revenait de la jungle.

Cela vient après que sa femme Stacey Solomon a été déçue la nuit dernière après avoir appris que son vol avait été retardé.

Une source a déclaré: “Joe était toujours sur la liste des succès des producteurs car il était un gagnant si emblématique. Mais ils ont dû aplanir les délais et sont parvenus à une conclusion qui a fonctionné.

“Il s’est envolé là-bas et a hâte de donner un bon compte rendu de lui-même pour la deuxième fois dans l’émission.”

Fatima Whitbread rayonnait à son retour de la série All Stars[/caption]

La star d’EastEnders, Dean Gaffney, a été photographiée après le vol de 11 heures[/caption]

Les stars étaient de bonne humeur alors qu’elles se dirigeaient vers la sortie[/caption]