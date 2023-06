CAROL Vorderman a relancé une querelle avec son ex-meilleure amie Michelle Mone alors qu’elle lui offrait des « conseils gratuits ».

La star de la télévision Carol, 62 ans, a encore frappé son ancien ami sur les réseaux sociaux.

Carol s’est secrètement brouillée avec son ex-ami proche des années avant de l’appeler à plusieurs reprises en ligne au sujet d’allégations selon lesquelles le pair conservateur aurait gagné des millions grâce à un contrat gouvernemental auquel elle était liée pendant Covid.

Et dans une nouvelle fouille chez la femme d’affaires de lingerie, Carol a ravivé leur querelle.

L’ancienne animatrice de Countdown réagissait aux informations selon lesquelles Michelle aurait embauché une entreprise de relations publiques pour son image.

Faisant exploser la femme de 51 ans, Carol lui a offert des « conseils gratuits ».

Elle a dit à ses abonnés : « La société de relations publiques que Michelle Mone a payée pour » sauver son image « l’a abandonnée !! Voici quelques conseils de relations publiques gratuits…

« 1. Remboursez l’argent que vous avez pris en tant que profiteur de la pandémie. 2. Dites que vous êtes désolé 3. Faites en plus un don de plusieurs millions de livres à une association caritative du NHS. Parce que seulement cela pourrait même commencer à sauver votre image.

Vorderman a demandé à ses abonnés de retweeter son message s’ils étaient d’accord avec son « conseil ».

Carol a été félicitée pour ses attaques répétées contre Michelle sous le feu ces derniers mois.

Le couple glamour était proche, s’amusant régulièrement lors de soirées ensemble avant que Michelle n’épouse le milliardaire Doug Barrowman.

Michelle est accusée de lobbying « extraordinairement agressif » pour attribuer à PPE Medpro le contrat de 200 millions de livres sterling pour produire des blouses médicales et des masques faciaux pendant la pandémie.

La semaine dernière, Carol a attaqué Michelle à la télévision lors d’une apparition dans l’émission Have I Got News For You de la BBC.

Le couple glamour était proche, s’amusant régulièrement lors de soirées ensemble avant que Michelle n’épouse le milliardaire Doug Barrowman[/caption]