Carol Vorderman de I’m A Celeb décroche un énorme concert télévisé alors qu’elle revient à l’émission après 17 ans

CAROL Vorderman a décroché un énorme concert télévisé alors qu’elle se prépare à revenir dans une émission 17 ans après sa dernière apparition.

L’homme de 62 ans est actuellement sur les écrans de la version all-stars de I’m a Celebrity.

Mais alors que la série sud-africaine touche à sa fin, les fans n’auront pas à attendre trop longtemps avant de revoir Carol à la télévision.

L’ancien animateur de Countdown a été révélé comme l’un des panélistes d’un prochain épisode de Have I Got News For You.

Carol, as des mathématiques, est apparue pour la dernière fois dans l’émission de quiz il y a 17 ans et cette fois, elle sera rejointe par le comédien et finaliste de Britain’s Got Talent, Nabil Abdulrashid.

La troisième apparition de Carol dans Have I Got News For You sera diffusée sur BBC One le vendredi 26 mai.

Carol, habituée de This Morning, a sans aucun doute été l’une des vedettes de la série préenregistrée I’m a Celebrity South Africa et la semaine dernière, elle a révélé un énorme secret de camp.

Après que le parc national Kruger – où le spectacle a été filmé – ait été frappé par une tempête torrentielle, certains fans se sont demandé pourquoi les stars n’étaient pas mouillées.

Carol a révélé plus tard que le camp était protégé des éléments par un immense auvent rétractable.

« Il y a un auvent qui est vraiment là pour arrêter le soleil – un soleil féroce en Afrique du Sud », a déclaré la personnalité de la télévision lors d’un Instagram Live.

Carol a dit qu’un petit auvent en toile recouvre le camp lorsque le temps devient torrentiel – mais vous risquez toujours d’être trempé.

« Ce n’est qu’un matériau de parachute fin », a-t-elle poursuivi.

« Cette verrière se remplissait d’eau et fuyait. Mon lit a fini comme une piscine.