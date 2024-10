Les célèbres amis de Joe Lycett ont « confirmé » l’arrivée de son premier enfant après que certains fans aient été convaincus que le célèbre filou faisait une farce.

Le comédien, 36 ans, a été inondé de messages de félicitations d’amis célèbres, dont Carol Vorderman et Sophie Ellis-Bextor, après avoir annoncé l’heureuse nouvelle cette semaine.

Joe a surpris les fans cette semaine en annonçant qu’il avait accueilli un fils avec une petite amie mystérieuse en partageant une photo de lui berçant le nouveau-né, sans que tout le monde soit convaincu que c’était réel.

Une personne a déclaré : « Je tiens à vous féliciter, vraiment, mais je suis un peu inquiète que vous ayez enveloppé une patate de veste ; Je ne sais jamais ce qui est réel et ce qui ne l’est pas quand Lycett est impliqué.

Mais les amis et les fans de Joe ont maintenant profité des commentaires pour partager un certain nombre de messages doux, confirmant apparemment l’arrivée du bébé.

Sophie Ellis-Bexter a écrit : « Félicitations !! Xxx’ ; Daisy May Cooper a écrit : « Oh mon Dieu, c’est absolument sacrément joyeux »

Carol Vorderman a ajouté : « Hooorayyyyyy, il est là ❤️❤️ vous deux… vous tous… vous envoyez un immense amour » ; La star des Traîtres, Paul Gorton, a ajouté : « Félicitations papa ! »

D’autres fans ont écrit : « Cela m’a fait bien grandir en tant que nouvelle maman. Félicitations. Garçon chanceux. Quel chanceux êtes-vous. Apprécier. XX; mon Dieu, félicitations❤️❤️❤️j’espère que vous allez tous bien xxx’.

Ils ont écrit : « J’ai juste peur que cela se produise alors qu’il câline un bouquet de rhubarbe dans un chapeau ; Félicitations!! (à moins qu’il ne s’agisse d’une farce élaborée, auquel cas, félicitations !)’

En avril, Joe a révélé qu’il sortait ensemble, après avoir admis que « les gens présument que je suis homosexuel en raison de toute ma personnalité ».

Cependant, il a utilisé le terme bisexuel pour décrire sa sexualité dans le passé parce qu’il « avait du mal à expliquer ses sentiments » et que « c’était plus facile ».

Joe est resté très privé sur sa vie amoureuse, donnant très rarement des informations et utilisant également un faux nom pour sa partenaire dans le but de garder son identité secrète.

La personnalité de la télévision a annoncé qu’il entretenait une nouvelle relation et a parlé de sa sexualité lors de la nouvelle série de Late Night Lycett sur Channel 4.

S’exprimant dans l’émission en avril, il a révélé aux téléspectateurs qu’il avait une petite amie mystérieuse – après avoir déclaré précédemment qu’il avait du mal à expliquer sa sexualité.

Joe a expliqué : « Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière série, j’ai des nouvelles, c’est que j’ai une petite amie.

« Je parle d’être bisexuel depuis des années, mais les gens présupposent que je suis homosexuel en raison de toute ma personnalité… oui, j’ai une petite amie et les gens ont été très gentils à ce sujet. »

En ajoutant sur le Podcast de Bimini Bon-Boulash Les PiècesJoe a donné un aperçu rare de sa vie amoureuse en parlant de l’utilisation d’un faux nom pour sa partenaire dans le but de garder son identité secrète.

Il a déclaré: « J’ai donc Winston le chat et ma partenaire Denise. Et, euh, elle ne s’appelle pas Denise, mais je ne parle pas d’elle, parce qu’elle a un travail qu’elle ne peut pas montrer au public.

« Je l’appelle Denise parce qu’elle déteste le nom Denise, donc, euh, je vis avec Denise. »

Joe, qui a ouvertement parlé de sa sexualité dans le passé, a ensuite parlé à l’ancienne star de Ru Paul’s Drag Race de sa pansexualité.

Il a partagé : « Eh bien, c’est intéressant maintenant d’être dans une relation à long terme avec une femme parce que beaucoup de gens se disent, désolé quoi ? »

Joe a poursuivi: « Il y a eu une brève période quand j’étais à l’école où je pensais que parce que j’étais attiré par les hommes, j’étais gay, et puis je me suis dit, whoa, whoa, whoa, attends. »

« Ensuite, j’utilise le terme bisexuel lorsque quelqu’un me le demande et je veux juste donner une réponse rapide parce que les gens le comprennent.

« Mais je pense que la façon la plus précise de me décrire est pansexuelle, dans le sens où je ne suis pas attiré par les gens, simplement à cause de leur sexe. »

Joe a poursuivi en disant qu’il avait parfois du mal à expliquer sa sexualité, ajoutant: « Je ne sais pas non plus vraiment comment ça marche parce que, je ne sais pas, comment ça marche? » En fait, je ne sais pas comment ça marche en termes d’explication à des idiots.

« Parce qu’il est difficile d’y aller, eh bien, non, je suis parfois attirée par les hommes, mais pas par tous les hommes. Et cela n’est pas souvent dû au fait qu’ils sont des hommes.

« Souvent, c’est comme si un bon torse suffisait, vous savez ? Les petits abdos. Ouais, c’est ça. Les lignes. Le torse est dangereux. Un joli bras.

« Ouais, peu importe le sexe ou autre. Et je ne sais pas pourquoi, mais c’est comme ça. C’est étrange parce que pour moi, cela suggère que la sexualité n’est pas seulement une affaire d’homme ou de femme.

« Donc, mon côté intellectuel est pansexuel, ce qui veut dire tout. C’est donc ce que je ressens pour moi-même.

Vendredi, Joe a révélé qu’il était devenu père pour la première fois lorsqu’il a partagé une douce photo de lui-même berçant son fils nouveau-né sur Instagram.

À côté de l’image, Joe a écrit sur Instagram : « Un message d’appréciation de ma part pour l’extraordinaire hôpital @bham_womens.

«Ma première rencontre avec eux a eu lieu il y a des années, lorsqu’ils s’occupaient d’un de mes amis grâce à une opération chirurgicale, puis plus récemment lorsqu’ils ont magistralement accueilli un petit garçon au monde, qui se trouve être mon fils.

« Les soins et la compassion que sa mère et lui ont reçus étaient exceptionnels ; des cours prénatals, des sages-femmes incroyables, des consultants, des médecins, des infirmières et des soins continus dans la communauté. Nous avons aussi adoré leurs pommes de terre au four. Birmingham a tellement de chance de les avoir et je leur serai éternellement reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait.

«J’ADORE être papa, mais malheureusement, je pense que cela signifie maintenant que je ne peux pas m’empêcher de participer au putain de podcast de Rob et Josh. Nous ne répondrons à aucune demande de presse à ce sujet car nous avons déjà vendu les droits de la première photo de famille à Autotrader.

L’adorable image montre Joe enrouler son manteau noir autour du bébé, vêtu d’un bonnet tricoté bleu, alors qu’ils se promenaient dehors.

Les fans n’ont pas tardé à féliciter le comique, même si beaucoup soupçonnaient qu’il s’agissait peut-être d’une farce élaborée – pour laquelle la star est bien connue.

Les commentaires comprenaient : « Je ne peux pas dire si c’est de la satire, mais je suis là pour ça de toute façon. »

« Je dis félicitations mais je pense aussi que c’est toi et que ça pourrait facilement être un chiot/chaton/une boîte de vitesses dans ce chapeau. »

‘Félicitations!! (à moins qu’il ne s’agisse d’une farce élaborée, auquel cas, félicitations !)’

« Je ne sais jamais ce qui est réel et ce qui ne l’est pas quand Lycett est impliqué. »

Cependant, l’hôpital pour femmes de Birmingham a ajouté un commentaire sincère qui disait : « Encore toutes mes félicitations à vous tous. Nous sommes très fiers de vous avoir soutenu dans cette incroyable étape qui a changé votre vie. Nous vous souhaitons tout le meilleur et beaucoup de magnifiques câlins pour l’avenir.