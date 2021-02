Son doux sourire et ses vagues joyeuses alors qu’il paradait doucement dans son jardin avec son fidèle marcheur montraient à tout le pays la chaleur – et la force de caractère – du capitaine Sir Tom Moore.

Après sa mort cette semaine à l’âge de 100 ans, le héros qui a stimulé le pays dans ses moments les plus sombres alors qu’il levait des dizaines de millions pour notre NHS a été salué comme l’ultime fierté de la Grande-Bretagne.

Carol Vorderman, qui a accueilli les prix depuis leur création il y a deux décennies, a rendu un hommage personnel émouvant au vétéran de la Seconde Guerre mondiale.

«Le capitaine Tom était le vainqueur ultime de la fierté britannique», dit-elle.

«Il était la quintessence de la grâce désintéressée.»







L’ancien présentateur du compte à rebours a honoré le capitaine Tom, qui a levé 33 millions de livres sterling pour le NHS en parcourant 100 tours de son jardin, avec un prix Pride of Britain en direct à la télévision en avril de l’année dernière.

Les téléspectateurs ont été émus car il l’appelait un «moment magique», mais elle se souvient que le capitaine Tom était encore plus gentil dans les coulisses.

Carol dit: «Nous avons amené les enfants qu’il avait inspirés pour recueillir des fonds. Nous avons pensé qu’il sortirait, demanderait leurs noms et âges, et aurait une petite conversation. Mais il a fait bien plus que cela.







«Il a fait des recherches sur chaque enfant avant leur arrivée, donc dès qu’il les a rencontrés, il a loué leurs réalisations individuelles.

«Il a laissé chacun avec un conseil différent. Et il avait aussi une étincelle dans les yeux. Parce que quand il a rencontré la chanteuse d’opéra Katherine Jenkins, qui a remis son prix, il a dit qu’il aurait souhaité que les temps aient été différents pour pouvoir la serrer dans ses bras.

Le Parlement a tenu une minute de silence en l’honneur du capitaine Tom et le public s’est réuni mercredi pour un Clap For Tom à 18 heures en signe de gratitude.







La Maison Blanche a envoyé un message de condoléances et les organismes de bienfaisance du monde entier ont promis que son héritage vivra.

Le capitaine Tom, fait chevalier par la reine en juillet 2020, a été testé positif au Covid-19 la semaine dernière.

Ses filles Hannah Ingram-Moore et Lucy Teixeira ont déclaré qu’en raison d’autres médicaments qu’il recevait pour la pneumonie, il n’avait pas pu être vacciné. Il y a maintenant des appels pour une statue en souvenir du Yorkshireman qui a passé ses dernières années à Marston Moretaine, Beds, avec Hannah, son gendre Colin et ses petits-enfants Benji et Georgia.

Carol dit: «L’année dernière nous a déconcertés, et je ne sais pas si nous devrions abandonner le deuil du capitaine Tom trop rapidement.

«Peut-être devrions-nous prendre un peu de temps pour penser à lui, pour nous attarder.

«Et peut-être que nous pourrions le fêter le 30 avril de son anniversaire, que nous pourrions appeler le capitaine Tom Day, et le marquer comme un jour où nous célébrons toutes les personnes âgées de notre vie.»







Carol, qui a remis les Daily Mirror Pride of Britain Awards en partenariat avec le TSB depuis 1999, a reconnu une personnalité extraordinaire

traits de Captain Tom, qui

fait de lui un trésor national.

Carol pense que ce n’est pas seulement sa collecte de fonds, mais aussi son parcours, ses perspectives, ses manières et son humour qui nous ont inspirés.

Elle dit: «Il est venu à notre attention deux semaines après le début du verrouillage, quand aucun de nous ne savait à quoi s’attendre et que nous avions tous peur parce que tout était étranger.

«Pourtant, il y avait un vieil homme incroyable portant ses médailles, quelque chose que nous n’avions généralement vu que le dimanche du Souvenir, montant et descendant tranquillement son jardin avec son déambulateur. Il faisait juste ce qu’il pouvait pour aider les associations caritatives du NHS.

«À une époque où beaucoup de gens crient et hurlent d’eux-mêmes, il faisait quelque chose de si innocent et nous savions qu’il ne le faisait pas pour lui-même.







Né à Keighley, West Yorks, Tom avait 20 ans lorsqu’il a été enrôlé dans l’armée britannique en juin 1940. Il s’est joint au régiment du duc de Wellington.

Carol croit qu’une grande partie de son stoïcisme provient de ses années dans les Forces. Elle a dit: «Le capitaine Tom avait traversé l’enfer pendant la guerre. Il n’était qu’un enfant lorsqu’il a servi pour la première fois. Mais il n’était ni enragé ni fâché de se voir enlever sa jeunesse. Il était si stoïque parce qu’il sentait que tout était plus facile depuis la guerre, car rien ne pouvait plus être si mal.

«C’était l’essence même du capitaine Tom. Il était imprégné d’un sens du devoir qui était toujours de servir, jamais de lui. Il a été touché par le défilé aérien Spitfire et Hurricane pour son 100e anniversaire. Il a dit qu’il avait vu les avions voler de colère et que c’était merveilleux de les voir voler en paix.

Carol, d’origine galloise, a vécu dans le Yorkshire pendant de nombreuses années tout en enregistrant Countdown et admirait le courage, la politesse et la capacité de minimiser tout le Yorkshireman du capitaine Tom.

Elle dit: «Lorsqu’il a enregistré une chanson avec Michael Ball et est devenu l’homme le plus âgé de l’histoire à avoir obtenu un hit numéro un, il a dit:« Ce n’est pas mal ». Il était toujours poli, remerciant toujours les gens. Il nous a tous donné envie d’être de meilleures personnes.

« Nous ne l’oublierons jamais et serons toujours reconnaissants au capitaine Tom. »