Carol Vorderman a pris des poids pour installer sa propre salle de sport à la maison en lock-out.

Mais la star a été confrontée à un problème majeur: les poids se sont avérés trop lourds car elle était incapable de les déplacer à l’étage.

La star du compte à rebours, 60 ans, a été laissée en riant, incapable de soulever les haltères de 40 kg de son couloir.

Cependant, la sensation télévisuelle n’a pas abandonné et elle a cassé les boîtes avec ses pieds pour libérer l’équipement de gym spécialisé des boîtes.

Elle a écrit: « DUMBBELL CONUNDRUM ….. Rien de mieux qu’une bonne boîte d’estampage ….. les sortir de la boîte et YESSSSSSSSSS …. UNDEFEATED. »

Tout d’abord, elle a partagé ses difficultés avec les fans: « Je ne peux pas vraiment les sortir de la boîte. »







(Image: Carol Vorderman / Instagram)



Alors que le Royaume-Uni reste sous l’emprise du troisième verrouillage national, Carol avait des plans sur la façon dont elle allait rester occupée pendant cette période.

La bombe a promis qu’elle serait «aussi en forme qu’un jour en forme» lors d’une conversation franche avec ses 79,1 000 abonnés.

« Je vais être aussi en forme qu’un jour en forme une fois que tout cela sera terminé », a-t-elle déclaré à ses partisans.







(Image: carolvorders / Instagram)



Il n’est pas étonnant que Carol ait décidé de transformer une partie de sa maison en salle de sport privée.

Les gymnases du Royaume-Uni ont dû fermer à nouveau leurs portes alors que le Royaume-Uni entrait dans le troisième verrouillage national au milieu de la crise des coronavirus.

Carol maintient sa fabuleuse silhouette sinueuse avec ses entraînements de haute intensité.







(Image: carolvorders / Instagram)



Dans ses séances d’entraînement, elle utilise généralement des haltères et des sangles de suspension TRX.

En outre, la star a demandé l’aide de l’ancien instructeur de la Marine et entraîneur personnel Dave Concannon pour la mettre à l’épreuve.

Son entraîneur personnel a mis en lumière la façon dont Carol reste en forme pour garder sa «grande forme».

Il a déclaré au magazine Fabulous l’année dernière: «On n’arrive pas là où est Carol sans être une personne motivée.

«Elle a une excellente attitude envers la forme physique. Elle a fait de l’exercice toute sa vie et avait une très bonne forme physique de base avant de travailler ensemble.

«Elle est en pleine forme. Elle fait tout l’exercice dont elle a besoin, elle est disciplinée et motivée et elle travaille dur. Elle sait ce qui fonctionne pour elle et elle a fière allure.