Carol Vorderman a-t-elle des enfants ?

CAROL Vorderman est devenue célèbre lorsqu’elle est devenue le visage de Countdown.

Depuis, elle est un visage régulier sur nos écrans, mais a-t-elle des enfants ?

Getty

Carol a deux enfants[/caption]

Combien d’enfants a Carol Vorderman ?

Carol Vorderman a deux enfants d’un précédent mariage.

La star est maman d’une fille Katie qui a obtenu un doctorat en nanotechnologie et d’un fils Cameron diplômé de l’UWE Bristol.

Carol a parlé de sa fierté pour Cameron, qui a de graves difficultés d’apprentissage, après avoir obtenu un diplôme de première classe en animation en 2020 et obtenu une maîtrise de l’Université de Dundee en 2021.

Parlant de la réussite de son fils, Carol a déclaré : « J’ai toujours su qu’il s’en sortirait avec la bonne aide, mais le système ordinaire ne s’occupe pas bien de la plupart des enfants ayant ces graves difficultés d’apprentissage.

« Leur courbe de développement a une forme différente. Ils ont leur super-pouvoir et un jour ILS trouvent leur chemin SI ils sont bien guidés.

Combien de fois Carol Vorderman a-t-elle été mariée ?

Carol s’est mariée pour la première fois en 1985 à l’âge de 24 ans avec Christopher Mather, un officier de la Royal Navy, mais le mariage n’a duré que douze mois.

Son deuxième mariage était avec le consultant en gestion Patrick King en 1990 à l’âge de 30 ans, avec qui elle a eu ses deux enfants.

Cependant, ils se sont séparés en 2000.





Carol ne s’est plus remariée depuis, mais a eu des relations très médiatisées.

Après s’être rencontrés lors d’une fête de Noël en 1999, Vorderman et Des Kelly ont vécu ensemble à Londres à partir de 2001.

Après cinq ans ensemble, ils se sont séparés en décembre 2006, annonçant publiquement la séparation en janvier 2007.

À quelles émissions de télévision Carol Vorderman a-t-elle participé?

Carol est apparue pour la première fois sur Countdown de 1982 à 2008 lorsque sa mère a envoyé une candidature en son nom.

Carol a ensuite rejoint Loose Women en 2011.

Elle a présenté les Pride of Britain Awards depuis leur création en 1999.

En 2016, Vorderman a terminé à la huitième place de la seizième série de I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!

Le 7 avril 2020, elle est apparue dans The Great Stand Up to Cancer Bake Off et a gagné.