Carol Vorderman a l’air incroyable en marchant sur le tapis rouge de Pride Of Britain avec des enfants rarement vus

L’animatrice de PRIDE Of Britain, Carol Vorderman, avait l’air éblouissante alors qu’elle rejoignait une foule de célébrités pour la cérémonie de cette année.

La présentatrice de télévision et accro à la gym Carol, 61 ans, était magnifique en écarlate, vêtue d’une robe moulante rouge Suzanne Neville qui montrait sa monture de sablier.

Ceinturée à la taille, la robe était complétée par des épaulettes pointues et un bas en queue de poisson qui visait à accentuer encore plus ses courbes naturelles.

Le look était complété par une longue traîne de tissu derrière elle qui coulait de ses hanches en arrière.

Elle a été soutenue lors de l’événement fastueux Grosvenor House à Londres par ses enfants lors d’une rare soirée en famille.

Katie, 31 ans, avait l’air élégante dans une simple robe noire avec des détails péplum, tandis que Cameron, 25 ans, avait l’air pimpant dans un costume entièrement bleu.

Les deux dominaient leur mère, qui rayonnait entre elles alors qu’elles posaient pour des photos.

Carol célèbre une fois de plus le plus grand et le meilleur de la Grande-Bretagne lors de l’événement, qui célèbre et récompense ceux qui ont fait preuve d’une bravoure extraordinaire, pris des décisions vitales ou consacré leur vie à des œuvres caritatives.

Elle a été rejointe sur scène par la co-animatrice Ashley Banjo, qui portait un costume bleu trois pièces et a joyeusement posé à son arrivée sur le tapis.





Parmi les autres personnes qui ont assisté à l’événement, citons Molly-Mae Hague, qui est enceinte de six mois et qui rayonnait en berçant sa bosse pour des photos.

Elle a été rejointe par d’autres anciens Love Islanders, dont Maura Higgins, qui a opté pour une tenue jaune vif, et d’autres stars enceintes, dont Jorgie Porter de Hollyoaks et Lucy Fallon de Corrie.

Il y avait une nette tendance parmi les invités attendus, les trois femmes portant du blanc à leur arrivée à la cérémonie.

