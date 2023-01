Carol Vorderman a l’air incroyable dans un pantalon en cuir alors qu’elle passe la journée avec son fils rarement vu

CAROL Vorderman a séduit dans une paire de pantalons moulants aujourd’hui alors qu’elle regardait les courses de chevaux avec son fils Cameron.

Le duo s’est rendu à Cheltenham pour la réunion du Nouvel An et s’est même retrouvé dans la loge royale.

Carol Vorderman avait l’air chic pour la réunion du Nouvel An de Cheltenham[/caption] Instagram

Elle a été rejointe par son fils Cameron[/caption]

Il y avait des sourires incessants alors que la mère et le fils se mêlaient à des amis et regardaient de belles courses.

Carol, 62 ans, a partagé une sélection de photos sur Instagram et a écrit : « J’adore Cheltenham….quelle journée époustouflante.

“J’ai pris mon Tall Son Cam. Royal Box… et serpentant dans d’autres boîtes pour voir mes potes. Glacé.

“Course de crack. RAPPER en deuxième course…..WOW….

Tu m’as manqué @jules__sampson

“Début d’année parfait. Super semaine de congé… de retour tomoz. Envoi d’un énorme amour xx. »

L’élégante Carol s’est habillée pour impressionner avec un fedora, un pardessus beige, un pantalon en cuir et une ceinture tendance.

Alors que Cameron, 25 ans, en première place sur la grille Instagram de sa mère, avait l’air intelligent dans un costume bleu royal.

Carol a récemment expliqué qu’elle avait fait “un million de choses” qui pourraient embarrasser ses enfants.

La présentatrice a deux enfants, sa fille Katie, 30 ans, et son fils Cameron, 25 ans, issus de son mariage avec son deuxième mari Patrick King.

Au fil des ans, Carol s’est tournée vers de nombreuses choses, de la co-animation de Countdown à son apparition dans la jungle I’m A Celebrity en 2016.

Carol a également participé à la deuxième série de Strictly Come Dancing en 2004, mais a été la deuxième célébrité à être éliminée.

En plus de montrer son incroyable intellect, Carol est également fière de ses célèbres courbes et a remporté le prix Arrière de l’année en 2011 et 2014.

Alors que certains enfants de parents célèbres pourraient être gênés par ce genre de choses, Carol insiste sur le fait que sa progéniture n’a jamais été mortifiée par aucune de ses pitreries.

S’exprimant avant son apparition sur le régal du nouvel an de Taskmaster, elle a déclaré: «Ils n’ont jamais reculé une seule fois, mes enfants. Ils ne sont jamais passés par cette étape.

« C’est vraiment drôle. Ils pensent que tout est hilarant. Je parlerai à d’autres personnes qui diront “Oh, ma fille est tellement gênée pour moi” et je penserai “J’ai fait un million de choses qui auraient pu embarrasser mes enfants, mais ils ne sont tout simplement pas comme ça”. ”

Carol était d’humeur enjouée avec un ami[/caption] Instagram

La star de la télé ne pouvait s’empêcher de sourire[/caption]