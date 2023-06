Carol Vorderman a l’air incroyable alors qu’elle se maquille et révèle ses «vrais cheveux» tout en posant en combinaison

CAROL Vorderman a rendu les fans fous en se maquillant et en montrant ses «vrais cheveux».

L’homme de 62 ans a provoqué une tempête dans une combinaison de plongée lors d’une journée avec des amis.

La star a montré un look beaucoup plus soigné la semaine dernière[/caption]

Je suis une star de Celeb Carol rayonnait dans des clichés partagés sur Instagram, la montrant heureuse et détendue.

L’ancienne animatrice de Countdown avait laissé ses cheveux sécher naturellement et avait l’air fraîche sans maquillage

Elle a légendé son téléchargement: « Bon dimanche.

“Beaucoup de déconner au bord de l’eau, de la marche et un bon petit déjeuner…

« Gazer avec mes potes et ma famille. Heureux jours heureux .”

La semaine dernière, Carol a montré un look plus raffiné lorsqu’elle a été étourdie dans un haut beige et un pantalon en cuir moulant.

Plus tôt ce mois-ci, Carol a révélé une autre coiffure – disant aux fans qu’elle avait pris les choses en main et qu’elle s’était coiffée à la maison.

Elle n’était cependant pas certaine du résultat et a suggéré qu’elle se rendrait chez le coiffeur pour les laisser terminer le travail.

Carol a dit: « Les activités du samedi matin, j’ai lobé deux pouces de mes cheveux avec des ciseaux émoussés… hmmmmm Qu’avez-vous fait? »