Carol Vorderman affirme avoir reçu beaucoup de messages d’hommes et de femmes lorsqu’elle a rejoint une application de rencontres utilisée par des célébrités.

L’acteur hollywoodien Channing Tatum, la star de Normal People Paul Mescal, le chanteur Lewis Capaldi et David Walliams de Britain’s Got Talent sont parmi les stars qui s’inscrivent à l’application Raya.

Mais Carol n’a passé que peu de temps sur l’application et a dit aux intérêts amoureux potentiels qu’elle ne s’intéressait à rien à long terme.

Elle a déclaré au Sun: «Un de mes camarades a dit que ce serait un rire. Beaucoup de gens de LA ont pris contact, des hommes et des femmes assez curieusement, mais ce n’est pas ma scène.

« Je suis assez content de ma façon habituelle de faire les choses. Mais la vie n’est jamais ennuyeuse. »







(Image: WireImage)



Carol s’est inscrite après avoir auparavant évité les applications de rencontres et insisté sur le fait qu’elle «en avait assez de toutes ces affaires telles quelles» sans avoir besoin d’applications.

En 2018, elle a plaisanté: «Pouvez-vous imaginer si j’étais sur Tinder? Mon Dieu. »

Discutant de son statut de célibataire l’année dernière, elle a déclaré: «Je suis très heureuse. Je n’ai rien à redire. Je ne sors avec personne, j’ai des amis spéciaux. Pluriel. »







(Image: Carol Vorderman / Instagram)



Le mois dernier, elle a raconté comment elle était révoltée à l’idée de s’installer.

Elle a déclaré au Telegraph: « L’idée de partager ma vie avec qui que ce soit me rend à nouveau malade. »

Et elle a tweeté plus tard que son commentaire était «ma façon de dire que je suis TRÈS heureux en tant que singleton mal élevé».

Le dernier petit ami sérieux de Carol était le pilote de toyboy Graham Duff, 45 ans, avec qui elle s’est séparée en 2016 après quatre ans ensemble.







(Image: Instagram)



Mercredi matin, Carol s’est rendue sur Twitter pour révéler que ses muscles abdominaux commençaient à apparaître après avoir essayé le régime céto.

Sur une nouvelle photo, Carol a retroussé son haut et a montré son ventre plat, disant aux fans qu’elle avait inopinément trouvé un « ab ».

À côté d’une photo de son ventre incroyablement tonique, elle a écrit: « J’ai trouvé un » ab « .

« En fait, devenir plus fort et prendre du poids à mon âge aide tout à l’intérieur … et j’ADORE. »