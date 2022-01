Carol Vorderman, 61 ans, a l’air incroyable dans une tenue serrée et des cheveux « ce qui vient de se passer » alors qu’elle partage des clichés de tournage

CAROL Vorderman arborait des cheveux balayés par le vent alors qu’elle partageait des clichés d’une nouvelle séance photo sexy.

La star de la télévision a admiré sa silhouette dans une tenue moulante sur des photos sur Instagram.

Carol Vorderman, 61 ans, a ravi les fans avec ses énormes cheveux sur Instagram aujourd’hui[/caption] Instagram

Carol admirait sa silhouette dans des leggings en cuir serrés[/caption] Twitter

Carol a séduit en blanc lors d’une séance photo pour Prima Magazine[/caption]

Carol, 61 ans, a dit à ses fans: »Matin lovelies… ..allez chercher les cheveux ‘ce qui vient de se passer là-bas’ aujourd’hui… Je pense que j’ai réussi !! »

Elle a ajouté: « Putain, c’est vendredi si tôt déjà.

« Passe un bon moment. C’est parti pour une recharge avec mes potes aujourd’hui xx.

Plus tard, elle a révélé les coulisses d’un tournage de magazine dans lequel elle était stupéfaite vêtue de blanc de la tête aux pieds.

Partageant des clichés de son relooking, une fan adoratrice a répondu: « Je veux soudainement être un pinceau de maquillage »

Un autre a déclaré: «Très Charlie’s Angels en blanc! Aimer ”

Cela vient après son récent séjour dans un spa de santé où elle a posé pour des clichés dans un bain à remous.

Carol avait séjourné à Juicy Oasis au Portugal, propriété de Jason Vale, qui compte de nombreux fans de célébrités grâce à ses régimes de jus.

Pendant le relais, Carol avait parcouru jusqu’à 16 miles par jour en admirant les vues locales tranquilles.

Elle a révélé qu’elle avait parcouru 180 milles stupéfiants pendant la retraite de bien-être.

Carol a légendé les clichés: « De retour à Juicy Oasis …

«Je sortirais tôt pour une promenade de 7/8/9 milles dans le froid glacial, je reviendrais pour le premier jus de la journée et une heure dans le grand bain de sel chaud en bas dans le spa…

« Je pourrais passer toute la journée dans cette immense piscine à bavarder dans la lumière tamisée.

«Ensuite, nous repartions marcher encore 7/8 milles. Ensuite, c’était le jus de midi… et ça continue. Le paradis absolu.

Carol Vorderman a ravi ses abonnés sur les réseaux sociaux avec son dernier message[/caption]

