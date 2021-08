Carol Vorderman, 60 ans, montre des courbes célèbres dans une robe sexy en dentelle transparente alors qu’elle filme Beat The Chasers

CAROL Vorderman avait les fans bouche bée alors qu’elle partageait des clichés d’elle-même dans une robe transparente dans les coulisses de Beat the Chasers.

La femme de 60 ans s’est avérée être le mélange parfait d’intelligence et de beauté alors qu’elle affrontait les formidables quiz dans le numéro transparent qui montrait ses courbes célèbres.

Carol Vorderman avait l’air rouge sur le tournage de Beat the Chasers[/caption]

Dr Zoe Williams avec Carol sur le plateau[/caption]

Carol a partagé les photos sur Instagram et a écrit : « Je me suis bien amusé à enregistrer Beat The Chasers aujourd’hui. Je ne peux pas vous dire ce qui s’est passé OBVS….mais c’était un plaisir de rencontrer @drzoewilliams… . «

Elle rayonnait à côté du médecin de This Morning d’un seul coup, le médecin généraliste étant tout aussi beau dans une tenue colorée.

Les fans de Carol en voulaient plus et ils l’ont même suppliée de créer un compte OnlyFans.

L’ancienne star du compte à rebours n’a pas manqué de contenu chaud ces dernières semaines.

Au cours du week-end, elle avait l’air sensationnelle dans un bikini à cordes noires après une session de paddleboard au Pays de Galles.





Carol, génie des mathématiques, s’est lancée dans les sports nautiques et pratique régulièrement le kayak.

La semaine dernière, elle est allée pagayer dans les grottes pour trouver des criques cachées, puis s’est arrêtée sur une plage secrète pour le déjeuner.

Carol a eu une longue carrière à la télévision qui a commencé en 1982 lorsqu’elle a rejoint le compte à rebours de Channel 4 – et y est restée pendant 26 années remarquables.

Elle a démissionné en 2008, laissant la place à Rachel Riley, la star actuelle des numéros de la série.

Carol a montré son incroyable corps de bikini alors qu’elle prenait un bain de soleil au Pays de Galles[/caption]

Le génie des mathématiques a montré son décolleté dans un superbe maillot de bain une pièce rouge[/caption]