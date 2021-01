Carol Vorderman est sortie d’une manière inhabituelle dimanche.

L’icône du compte à rebours, 60 ans, a décidé de sortir sans maquillage – ce qui est rare pour la star qui défie l’âge qui aime rehausser son look avec des produits cosmétiques glamour.

Elle a dit à ses fans qu’elle avait décidé de sortir sans mascara, poudre bronzante, fard à joues et rouge à lèvres car elle « ne pouvait pas être dérangée » de faire un raid dans son trousse de maquillage avant de sortir pour profiter de la couverture de neige qui est tombée du jour au lendemain près de chez elle à Bristol .

Prouvant que Carol n’a pas besoin de l’aide de maquillage pour rayonner de beauté, elle a donné aux fans un aperçu de son apparence naturelle dans un magnifique selfie pris à l’extérieur.







(Image: Carol Vorderman / Twitter)



Posant avec un grand sourire, le génie mathématique a séduit avec la capuche en fourrure de son manteau encadrant son visage et ses mèches brunes.

Carol a sous-titré son post Instagram: « À l’extérieur avant que le soleil n’ait une chance de se mettre en route … excusez le look #NoMakeUp … ne pouvait pas être dérangé. Bonjour de Bristol. »

Plusieurs fans de Carol ont profité des commentaires pour partager leur admiration pour son teint.

Un écrit: «Naturellement beau».

Un deuxième et un troisième ont ajouté: « Carol absolument magnifique = et le temps est magnifique aussi » et « Tu es magnifique Carol. »

D’autres ont partagé qu’ils adoraient son apparence sans maquillage en tapant: «Tu as l’air bien sans rien» et «Belle sans tout le maquillage».







(Image: Mike Marsland / WireImage)



Carol a eu 60 ans la veille de Noël et a marqué le jalon avec une pression de bikini.

La bombe a téléchargé une photo d’elle-même de plusieurs années plus tôt – la montrant en train de poser en bikini et tenant une énorme tasse.

Les fans faisant défiler les images partagées via Instagram ont découvert que la photo brûlante avait été envoyée dans l’espace – avec Carol expliquant son anecdote de fête.

Elle a écrit: «Joyeux 37e anniversaire à moi.







(Image: Carol Vorderman / Instagram)



«J’ai adoré mes 50 ans. Ils ont commencé avec un ami astronaute qui a pris cette photo jusqu’à la Station spatiale pour que je puisse« prendre un bain de soleil dans l’espace ». Le reste des années a été tout aussi absurde.

Elle a poursuivi: «Je suis la femme la plus chanceuse du monde.

«La vie ne fait que commencer! L’amener sur. #LovedAndLoving #ThankyouYouKnowWhoYouAre. »

Il est vrai que les images montraient que la photographie originale avait été prise dans l’espace et affichée sur une fenêtre de la Station spatiale internationale.

Le sourire éclatant de Carol illumina la fenêtre tandis que la terre pouvait être vue à des milliers de kilomètres.

Alors qu’une autre image montrait la photo en bikini de Carol estampillée de l’impression officielle de la Station spatiale internationale.

