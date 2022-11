Carol Voderman révèle un nouveau talent bizarre dans l’émission de Channel 4

CAROL VORDERMAN n’a peut-être aucun problème avec la division multiple – mais peut-elle lancer une pomme de terre dans un trou de golf à 20 mètres ?

L’ancien génie des mathématiques du compte à rebours apparaîtra dans Taskmaster’s New Year’s Treat, une émission spéciale sur les célébrités sur Channel 4.

Carol Voderman peut lancer une pomme de terre dans un trou de golf à 20 mètres sur Taskmaster[/caption]

Carol relève les défis insensés d’Alex Horne aux côtés du DJ de Radio 1 Greg James, du médaillé d’or olympique Mo Farah, de la chanteuse Rebecca Lucy Taylor, alias auteur-compositeur-interprète Self Esteem, et de la comédienne et journaliste Amelia Dimoldenberg.

Le gagnant remporte le trophée Greg’s Golden Eyebrows, inspiré du Taskmaster lui-même, Greg Davies.

Carol a rejoint Countdown pour le tout premier épisode en 1982 alors qu’elle avait la vingtaine.

Elle a obtenu le concert après que sa mère ait organisé une audition pour l’émission, alors âgée de 21 ans, après avoir vu une annonce dans un journal à la recherche de femmes ayant de bonnes compétences en calcul.

Malgré son jeune âge, Carol a décroché le poste et est apparue dans Countdown avec feu Richard Whiteley de 1982 jusqu’à sa mort en juin 2005.

Elle a ensuite continué aux côtés de Des Lynam puis de feu Des O’Connor.

Mais le 25 juillet 2008, Channel 4 a annoncé que Carol quittait Countdown.

Elle a déclaré plus tard qu'elle avait démissionné après avoir échoué à convenir des conditions avec Channel 4 pour un nouveau contrat, et il a été rapporté qu'on lui avait demandé de prendre une réduction de 90% de son salaire précédent, estimé à 900 000 £.





Elle avait envisagé de quitter la série lorsque l’animateur original de la série, Richard Whiteley, est décédé en 2005, mais est restée jusqu’à ce que O’Connor quitte.