Carol Turner nommée responsable de la production de Disney Entertainment TV – Date limite

Disney a officialisé la promotion de Carol Turner, vice-présidente exécutive de la production et de la post-production d’ABC Signature, la nommant officiellement responsable de la production pour Disney Entertainment Television.

Turner a assumé ce rôle au printemps dernier dans le cadre de la consolidation des opérations de production dans les studios Disney TV, Hulu, Freeform et FX sous sa direction dans le cadre de la vague de licenciements au sein de l’entreprise, avec Nissa Diederich, vice-présidente exécutive de la production de télévision, alors 20e, et Nick, vice-président exécutif de FX de la production. Lombardo lui rend compte.

Ce rôle a depuis été élargi et formalisé, Turner supervisant désormais la production physique et les fonctions de backlot pour les studios et les plateformes, notamment 20th Television, ABC Signature, ABC Entertainment, FX Productions, Disney+, Hulu, Freeform et Onyx Collective, avec pour mission de plus de 100 séries et pilotes actuels.

Michael Kirchoff/Disney

John Ziffren d’ABC Signature a été promu vice-président directeur de la production et de la post-production, assumant les responsabilités précédentes de Turner. Il lui rend compte, tout comme Lombardo, ainsi que le remplaçant non encore nommé de Diederich, parti en décembre.

« Carol est une leader éprouvée dotée de la capacité unique à relever habilement les défis de production et à soutenir la vision créative de nos créateurs », a déclaré Eric Schrier, président de Disney Television Studios et de la stratégie mondiale de télévision originale, à qui Tuner rendra compte. “Quelques mois seulement après avoir pris ses nouvelles fonctions, elle a déjà eu un impact majeur sur la façon dont nous gérons nos productions au sein de Disney Entertainment Television.”

La compétence de Turner en matière d’émissions de télévision de divertissement Disney comprend 9-1-1 (ABC), L’anatomie de Grey (ABC), Grand potentiel (ABC) et Seuls les meurtres dans le bâtiment (Hulu), ainsi que la série à venir Histoire du sport américain (effets), Traqueur (CBS) et bien d’autres.

Avant de rejoindre ABC Signature en 2020, Turner était vice-président directeur de la production physique chez Skydance ; le premier directeur de la production pour les originaux internationaux chez Netflix ; et vice-président principal de la production et vice-président de la production, supervisant les séries scénarisées et non scénarisées chez BBC Worldwide Production. Turner est dans la production depuis 1995 dans les domaines de la télévision, du cinéma, du contenu non scénarisé et scénarisé, passant d’assistante de production à productrice déléguée avant de passer du côté de l’entreprise en 2011.

Ziffren a rejoint ABC Signature en 2015. Avant cela, il a développé des pilotes et des séries chez 20th Century Fox TV, suivi de huit ans chez ABC Family (maintenant Freeform), en tant que producteur exécutif et vice-président de la production. En tant que directeur de production et producteur indépendant, il a participé à la production de plus de 1 500 épisodes télévisés. Ziffren a débuté sa carrière chez Spelling/Goldberg Prods., avant de rejoindre Brillstein-Grey et de devenir producteur pour Le spectacle de Larry Sanders.