La star de Steel Magnolias, Carol Sutton, est décédée à l’âge de 76 ans après une bataille avec Covid-19.

L’actrice combattait Covid-19 depuis quelques mois à l’infirmerie Touro de la Nouvelle-Orléans.

Elle est décédée des complications vendredi soir.

Le maire de la Nouvelle-Orléans LaToya Cantrell a annoncé la triste nouvelle samedi.

La déclaration disait: «Carol Sutton était pratiquement le théâtre de la reine de la Nouvelle-Orléans, ayant honoré les scènes à travers la ville pendant des décennies.









«Le monde peut la reconnaître grâce à ses performances au cinéma et à la télévision – que ce soit Treme ou Claws, ou Runaway Jury ou Queen Sugar.

«Mais nous nous souviendrons toujours de sa présence dominante sur scène, de ses personnages richement représentés et du cœur chaleureux qu’elle partageait avec ses collègues acteurs et équipe dans des productions telles que 4000 Miles et A Raisin in the Sun.

« Qu’elle repose dans la paix parfaite de Dieu. »









Carol a fait sa marque dans le monde du divertissement.

L’actrice kick a commencé sa carrière d’actrice à la fin des années 1960 alors qu’elle travaillait pour Dashiki Project Theatre.

Elle était célèbre pour ses rôles dans Steel Magnolias, Queen Sugar et The Help.

Des films aux séries télévisées, elle a trouvé le succès avec le théâtre.

Les hommages ont inondé les médias sociaux de l’actrice.

La créatrice de Queen Sugar, Ava DuVernay, a écrit: «Nous avons eu l’honneur d’accueillir cette actrice chevronnée de scène + écran dans notre émission en tant que tante Martha.

«Nous la bénissons. Puisse-t-elle se lever et reposer en paix et en puissance. «

Carol a reçu un New Orleans Lifetime Achievement Award en 2012.

Elle laisse dans le deuil un fils Archie et une fille Aunya.