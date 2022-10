Carol Smillie rompt le silence après le snub du redémarrage des vestiaires – et affirme qu’elle a été forcée de quitter la télévision parce qu’elle était «trop vieille»

CAROL Smilie affirme qu’elle a été forcée de quitter la télévision parce qu’elle était trop âgée.

Le présentateur, qui a animé 13 séries de vestiaires dans les années 90 et au début des années 2000, a été snobé pour la version redémarrée de l’émission qui est revenue sur Channel 4 l’année dernière.

Et Carol, 60 ans, dit que l’âgisme envers les femmes dans l’industrie est la raison pour laquelle elle a tourné le dos au petit écran.

S’exprimant sur le podcast How To Be 60 with Kaye Adams, elle a déclaré: “Il y a eu des moments dans ma vie. Je me suis senti un peu en quelque sorte, vous savez, trépigné du pied et en colère à ce sujet.

«Ce sont juste des incidents isolés parce que je pense que ce que nous faisons dans la vie est assez inhabituel pour, vous savez, beaucoup de gens. Ce n’est pas un travail normal et donc tout l’âge à la télévision est, c’est la seule chose.

“Je peux me sentir un peu parfois, vous pensez” oh, comment un homme peut-il continuer jusqu’à soixante-dix ans ou au-delà à la télévision? “, Mais il est tout simplement impensable pour une femme de faire la même chose, à part peut-être Gloria [Hunniford], mais ils l’ont mise en journée et c’est en quelque sorte, vous savez, c’est une sorte de jeton. Cela ressemble à du symbolisme, mais vous pouvez vous en énerver et vous pouvez déclamer et vous en délirer.

« Cela ne changera probablement pas de mon vivant, malheureusement. C’est juste pour ça que je ne le fais plus. Je pense simplement qu’il vaut mieux passer à autre chose et ne pas se fâcher à propos de choses que vous ne pouvez pas vraiment changer.

Kaye, 59 ans, qui est une panéliste de Loose Women aux côtés de Gloria et a récemment participé à Strictly Come Dancing, demande alors: “Alors, est-ce pourquoi vous en êtes sorti activement?”

Carol répond : « Oui, certainement. Après 50 ans, il est très évident que les opportunités qui se présentent sont beaucoup moins intéressantes, excitantes, bien rémunérées, toutes ces choses.

“Mais ça va. A chacun son jour. Vous ne pouvez pas toujours être au sommet. Il y a toujours, il faut toujours laisser passer les autres et c’est très bien. Mais si vous choisissez de vous accrocher et de vous mettre en colère, ce n’est pas très sain. Je pense.





“Je pense juste que c’est au tour de quelqu’un d’autre et mon garçon, j’ai eu une belle course, alors il est temps de passer à quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui n’aura pas autant d’importance pour votre âge, ou votre poids ou… quand je regardais la majorité de ma télévision, il n’y avait pas de réseaux sociaux.

“C’est vraiment la racine de tout mal. C’est génial pour certaines choses, mais c’est ignoble que certains oik dans leur chambre puissent faire des commentaires sur ce que vous portez, votre âge, votre poids, et ils n’aiment pas ceci ou ils n’aiment pas cela, et c’est, c’est vraiment méchant et je ne veux pas entrer là-dedans. Alors, je suis sorti. »

Une star des vestiaires qui a résisté à l’épreuve du temps et est revenue avec le redémarrage est la flamboyante designer Laurence Llewellyn-Bowen, 57 ans.

Il a récemment pris pour cible ses anciennes co-stars et a déclaré qu’elles devaient être coupées de la série pour l’empêcher de devenir “The Golden Girls of MDF”.

“Je ne suis pas vraiment en contact avec les gens de la série originale”, a déclaré Laurence. “Carole et Linda [Barker] a quitté la série originale, il y avait donc des moments où je le faisais plus ou moins par moi-même de toute façon.

“L’idée qu’ils reviennent pour le redémarrage … vous allez avoir tout le monde à la fin de la cinquantaine.”

Il a ajouté que le spectacle avait besoin de “nouveaux” et de “jeunes” comme ses nouveaux collègues – les décorateurs d’intérieur Micaela Sharp et Whinnie Williams.

L'équipe des vestiaires au début des années 2000