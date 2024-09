Carol n’a pas pu obtenir de financement à cause d’une histoire d’amour lesbienne

Cate Blanchett s’est rendue à Toronto pour une conférence de grande envergure sur les conflits créatifs sur les plateaux de tournage, la réalisation de films à gros budget « risqués » et les raisons pour lesquelles son film « Carol », six fois nominé aux Oscars, a eu du mal à trouver du financement.

Blanchett, qui est au TIFF pour soutenir la série Apple TV+ d’Alfonso Cuarón « Disclaimer » et le film de Guy Maddin « Rumours », a été accueilli au Royal Alexandra Theatre avec une ovation debout après que les fans aient fait la queue tôt pour acquérir des billets prioritaires pour l’événement.

Au début de la conversation, Blanchett a parlé de son amour pour le théâtre devant un public en direct, ce qui l’a amenée à s’adresser aux « streamers » qui ne divulguent pas les données d’audience.

« Nous voulons les chiffres », a déclaré Blanchett (bien qu’elle n’ait pas nommément cité Apple, le créateur de « Disclaimer », qui, comme la plupart des streamers, a tendance à cacher ses statistiques d’audience). « Non pas pour savoir combien d’argent est gagné, mais nous voulons savoir combien de personnes ont regardé ce que nous avons fait. C’est très important. »

Blanchett se souvient avoir joué au théâtre en direct et avoir entendu des gens quitter la salle au milieu d’un monologue – le pflump des chaises de l’auditorium qui se referment brusquement.

« Vous regardez les sièges et vous vous dites : « OK, c’était 70 pflumps.’ La nuit suivante, il y a 20 pflumps. Et j’espère que d’ici la soirée d’ouverture, tout le monde sera captivé », a déclaré Blanchett, provoquant les rires du public.

Plus tard dans la conversation, on a demandé à Blanchett comment elle gérait les désaccords créatifs avec les réalisateurs sur le plateau. Bien qu’elle ait déclaré n’avoir eu « aucun conflit » avec son collaborateur de longue date Todd Haynes, Blanchett s’est souvenue d’un moment sur le tournage de « Carol » où le réalisateur avait du mal à trouver l’éclairage dans une scène particulière, alors les acteurs lui ont laissé l’espace pour se vider la tête pendant qu’ils cherchaient des solutions alternatives.

« Il y a une idée fausse selon laquelle faire un film, quand il est génial, c’est comme faire un camp d’été, et j’en ai fait quelques-uns, et les films étaient vraiment horribles », a déclaré Blanchett. « Un désaccord poli et respectueux est extrêmement important dans le processus créatif. »

Dans « Carol », Blanchett joue une mère d’âge moyen qui se retrouve impliquée dans une liaison amoureuse avec une femme plus jeune (Rooney Mara) qui travaille dans un grand magasin. Bien que le film soit sorti il ​​y a moins de dix ans, en 2015, Blanchett a déclaré qu’il avait fallu cinq ans (et plusieurs réalisateurs) pour le réaliser car il était « très difficile » d’obtenir le financement du projet.

« À un moment donné, un autre réalisateur devait le faire, mais il a été retiré du projet », a déclaré Blanchett. Cela l’a incitée à se retirer également, jusqu’à ce que Haynes exprime son intérêt pour le projet et ramène Blanchett à bord. « Cela a duré cinq ans, car personne ne voulait le financer à ce moment-là. Personne ne voulait voir… qui allait regarder un film avec une femme, et encore moins deux femmes, en train de tomber amoureuse ? »

Elle a ajouté : « Nous pensons à tout ce qui doit encore changer au sein de l’industrie en termes d’équité, d’inclusion et de réalisation de films plus durables. Mais vous savez, nous avons fait d’énormes progrès. »

Blanchett a fait remarquer que les dernières années de cinéma ont été « dynamiques » parce que « les voix sont moins homogènes ».

« C’était une entreprise risquée à l’époque, malheureusement », a-t-elle déclaré à propos de « Carol ».

En parlant de risque, Blanchett a parlé de sa gamme « éclectique » de rôles au cinéma — des drames indépendants aux franchises à plusieurs milliards de dollars — et a déclaré que son représentant à l’époque était surpris qu’elle veuille s’attaquer au « Seigneur des anneaux » et « passer trois semaines à jouer un elfe ».

« Quand il y a un sentiment de risque dans ces films à grand succès, et que vous pouvez le ressentir lorsqu’il y a un risque, alors ils ont une chance de réussir », a déclaré Blanchett. « Je veux dire, ‘Barbie’ a fonctionné, pas seulement grâce à ses éléments, mais parce que c’était un risque. Quelqu’un a pris un risque sur ce projet. C’est pour ça que ça a fonctionné – c’était tellement fou ! »

Parlant plus largement des films à gros budget, Blanchett a déclaré : « Je pense que c’est quand ils deviennent satisfaits d’eux-mêmes et gonflés… le gonflement est l’ennemi de la créativité. peut « J’ai trop de ressources. »

Blanchett, dont les crédits incluent « Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal » à « Thor : Ragnarok » en passant par « Borderlands », a ajouté que les films à grand succès « permettent aux gens de se rappeler à quel point c’est génial d’aller au cinéma ».

Lors d’une séance de questions-réponses avec le public, Blanchett a répondu à une question d’un jeune acteur lui demandant des conseils pour entrer dans l’industrie.

« Je déteste donner des conseils », a déclaré Blanchett avant d’ajouter : « Sortez dans la nature. … Tout ce qui vous donne le temps de réfléchir longuement et de penser à des choses inconfortables, car être acteur, c’est assez inconfortable la plupart du temps. Il y aura des moments où vous vous sentirez bien, il y aura des moments où vous décollerez en groupe et ce sont des moments auxquels vous vous accrochez. Mais 97 % du temps, c’est légèrement inconfortable. Et être dans la salle de répétition… à moins que vous ne soyez légèrement mal à l’aise, vous ne travaillez pas au bon endroit. »