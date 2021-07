Carol Kirkwood de BBC Breakfast lutte contre les larmes alors qu’elle parle d’un accident de vélo qui a laissé «les nerfs hors du genou»

Carol Kirkwood, de BBC BREAKFAST, a ravalé ses larmes alors qu’elle s’exprimait au sujet de son horrible accident de vélo qui lui avait laissé «les nerfs pendre du genou».

La météorologue de 58 ans a été forcée de s’absenter de l’émission matinale après avoir été renversée par une voiture alors qu’elle était à vélo l’année dernière.

Lors d’une apparition sur Louise Minchin et Annie Emmerson Podcast Son esprit, Carol a avoué qu’elle n’était toujours pas remonté sur son vélo après l’épreuve terrifiante.

Discutant des routines d’exercice avec les deux animateurs, la star a partagé : « J’espère un jour pouvoir remonter sur mon vélo… »

Louise a sympathisé : « Vous avez eu un accident vraiment horrible, et si vous n’aviez pas mis votre casque, alors les choses auraient pu se terminer différemment.

Essayant de faire la lumière sur la situation, Carol a répondu : « Si je n’avais pas mis mon casque, j’aurais le visage planté !

Mon genou était complètement meurtri et il y avait des nerfs qui en sortaient ! C’était jusqu’à ma rotule !

Carol Kirkwood

« J’ai un nez énorme comme vous pouvez le voir, donc mon nez a heurté le pont et avait une belle ecchymose noire dessus, mais mon casque avait une pointe à l’avant et c’est ce qui a empêché mon visage de toucher le sol. »

Détaillant ses blessures, elle a poursuivi : « Je n’oublierai jamais cet accident, c’était horrible.

« Mon genou était complètement abîmé et il y avait des nerfs qui en sortaient ! C’était jusqu’à ma rotule !

« Heureusement, ma rotule allait bien et j’avais des bleus sur tout le corps, mais vous vous en sortez. »

Getty – Contributeur

Carol a été forcée de s’absenter du petit-déjeuner de la BBC en raison de ses blessures[/caption]

Carol s’est arrêtée et est devenue particulièrement étouffée alors qu’elle continuait: « Parfois, j’en rêve et j’entends encore ça [noise] de la voiture heurtant l’arrière de mon vélo…

« Oh mon Dieu, je ne peux pas vraiment en parler. »

Carol est revenue à BBC Breakfast en mai dernier après avoir été forcée de prendre quelques semaines de congé pour se remettre de l’accident.









S’adressant à l’animateur de l’émission Dan Walker à l’époque, elle a expliqué: « J’étais sur mon vélo et je me suis fait renverser par une voiture qui m’a percuté, c’était bien sûr un pur accident et je me suis blessé.

« C’est une excellente occasion de dire merci aux trois cyclistes qui m’ont aidé immédiatement après l’incident.

« Et aussi la police de Thames Valley, c’était Chris et aussi Faye. Et l’ambulance qui s’est occupée de moi et m’a emmenée à l’hôpital, c’était Miranda et Stewart.

« À l’hôpital de Wexham Park, cet homme est un génie, il s’appelle Peter Foskett-Tharby. Je ne pourrai jamais assez vous remercier et je vous suis très reconnaissant.