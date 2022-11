Carol Kirkwood de BBC Breakfast éblouit les téléspectateurs en haut décolleté pour le bulletin météo

Carol Kirkwood de BBC Breakfast a ébloui les téléspectateurs dans un haut décolleté pour ses bulletins météo aujourd’hui.

La femme de 60 ans a gagné une légion de fans pendant son passage dans la série, et la tenue d’aujourd’hui a suscité de nombreux compliments de leur part.

Carol portait un chemisier monochrome à imprimé animal qui comportait un décolleté en V et elle l’a associé à une jupe crayon noire.

Alors que Carol parlait des vents violents avec lesquels certaines parties du Royaume-Uni étaient battues, les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour louer son apparence.

Un fan de BBC Breakfast a écrit : « Chemisier très occupé ce matin….. » aux côtés d’un emoji souriant.

Un autre a ajouté: “J’adore le sommet.”

En savoir plus sur Carol Kirkwood PROVOQUER UNE TEMPÊTE Carol Kirkwood de BBC Breakfast a le visage rouge après une gaffe mortifiante à l’antenne Écoutez-moi Carol Kirkwood de BBC Breakfast appelle Charlie Stayt pour “ne pas écouter”

Un troisième a gentiment tweeté : « @carolkirkwood tu as le sourire le plus gentil et le plus beau de la télé. Aimez toujours la météo lorsque vous présentez Carol.

La semaine dernière, Carol a eu le visage rouge suite à une gaffe embarrassante à l’antenne.

Le météorologue a dit aux téléspectateurs de conclure pour un week-end d’Halloween humide et venteux.

Cependant, alors que la télé préférée revenait au studio, elle a accidentellement appelé l’animatrice remplaçante Rachel Burden du mauvais nom et a dit “Ruth”.





La présentatrice énervée a couvert son visage alors que le co-animateur Charlie Stayt lui a assuré: “Ça va, ça arrive.”

Il a ajouté: “Faites-le une fois de plus correctement, nous ferons comme si cela ne s’était pas produit.”

Carol a poursuivi: “C’est tout de moi à la charmante Rachel, qui est incroyable, et à Charlie, qui est également incroyable.”

Alors que Charlie a plaisanté: “Personne n’a même remarqué.”

Balayant l’erreur, Rachel a ri: “N’importe quel ancien nom fera l’affaire.”

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One.