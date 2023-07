Carol Kirkwood de BBC Breakfast dans un crossover de savon épique que personne n’a vu venir

La star de BBC BREAKFAST, Carol Kirkwood, a participé à un crossover de savon épique hier soir.

Il semble que les habitants d’Albert Square à EastEnders soient fans de l’émission phare du matin.

La star de BBC Breakfast Carol Kirkwood en vedette dans un crossover de savon épique hier soir

Patrick a écouté la BBC pendant une scène alors qu'il jaillissait de Carol

Carol, 61 ans, figurait dans l’épisode d’hier soir du feuilleton de longue date.

Dans une scène, Patrick Trueman était censé faire le ménage avec Denzel Danes, mais le couple a plutôt levé les pieds et regardé la télévision.

Bien sûr, Patrick, joué par Rudolph Walker, avait écouté la BBC.

Carol Kirkwood est apparue sur son écran, ce qui a laissé jaillir l’icône EastEnders.

Il a dit à Denzel : « Cette Carol Kirkwood ! Oui, oui, oui.

« Nous pourrions faire de la musique douce et douce ensemble, vous savez. »

Amusé par le béguin de Patrick pour le présentateur météo, Denzel a déclaré : « J’entends ce type.

« Écoute, tu frapperais Patrick !

Howie et Denise sont alors entrés et ont demandé à Denzel de se lever et de faire le ménage.

La scène a amusé les téléspectateurs à la maison, comme l’a dit un fan: « Patrick convoite Carol Kirkwood! »

Un deuxième a écrit: « Patrick a le béguin pour Carol Kirkwood! »

« Patrick a le béguin pour Carol Kirkwood. Ouais mec », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a commenté: « C’est pourquoi Patrick se lève à six heures pour regarder Breakfast. »

Les fans ont également tagué Carol sur les réseaux sociaux dans l’espoir que le présentateur verrait la scène.

EastEnders continue sur BBC One et iPlayer.

Patrick a dit à Denzel de Carol: « Nous pourrions faire de la musique douce et douce ensemble, vous savez »

La scène a amusé les téléspectateurs à la maison, comme l'a dit un fan: « Patrick convoite Carol Kirkwood! »