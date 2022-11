CAROL Kirkwood est surtout connue pour être la présentatrice météo de la BBC Breakfast.

La star écossaise est un nom familier, mais a-t-elle des enfants ?

Carol Kirkwood a-t-elle des enfants ?

Non, Carol Kirkwood n’a pas d’enfants.

Malgré cela, la présentatrice a reçu le titre de tante par son ancien collège BBC Breakfast Steph McGovern.

Steph a tweeté: “Ma nouvelle chose préférée est de regarder tante Carol @carolkirkwood faire des prévisions météorologiques personnelles pour ma fille de 3 mois assise sur ses genoux (le bébé pas moi). #weatherwords #babychat.

Carol a elle-même une grande famille car elle est elle-même l’une des huit enfants.

Carol Kirkwood est-elle mariée ?

Carol est actuellement fiancée.

La star était mariée à Jimmy Kirkwood après s’être marié en 1990, mais après près de deux décennies, le couple a choisi de se séparer en 2008.

Carol a parlé de son divorce avec Jimmy au Radio Times.

Elle a déclaré à la publication: “Je me suis retrouvée quand j’ai divorcé. J’ai commencé à faire des choses et à penser : ‘Je ne vais pas dire non, je vais dire oui !





« Je suis plus courageux maintenant. J’ai volé avec les Red Arrows, sauté d’avions avec les Red Devils.

“Quand j’étais plus jeune, je n’aurais jamais fait ça parce que j’aurais pensé : ‘Trop dangereux !’ Maintenant, je pense : ‘Oh, tu dois vivre ta vie !’ »

Qui est le partenaire de Carol Kirkwood ?

Carol est maintenant sur le point de se marier avec son partenaire Steve.

Le couple s’est fiancé en mai 2022.

Le présentateur de télévision et Steve se sont rencontrés dans la cinquantaine et étaient amis avant que les choses ne deviennent romantiques.

Carol a dit Bonjour! magazine : « C’était une belle journée ensoleillée et nous avions pris un pique-nique avec nous, et nous étions assis au bord de la rivière, regardant passer les bateaux.

« Je me suis retourné pour dire : ‘Qu’est-ce qui ne va pas ?’ Il était à genoux, et il a proposé. Au début, j’ai cru qu’il plaisantait, mais il a dit : ‘Non non, je le pense vraiment, veux-tu m’épouser ?’ J’ai dit oui!! Bien sûr!'”

Elle a expliqué que Steve avait choisi la bague lui-même.