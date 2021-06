Carol Kirkwood de BBC Breakfast a parlé de son petit ami « extrêmement beau ».

Le présentateur météo de 59 ans et ancienne star de Strictly Come Dancing a rendu hommage au gars mystérieux dans une interview.

Tony Marais

Carol Kirkwood, que l’on voit ici depuis le yacht royal, a un nouvel homme[/caption]

Elle a dit Magazine Prima, discutant de son premier roman Under A Greek Moon : « Écrire sur la romance est devenu facile, car je suis une romantique intransigeante.

« Je ne veux pas trop en dire sur mon petit ami, mais je dirai qu’il est très gentil et très drôle – il me fait toujours rire. Et extrêmement beau en plus !

« Il me prépare toujours une tasse de thé avant d’aller travailler le matin, ce qui est très romantique – il est 2h45 !

«Et il me laisse souvent un petit mot d’amour pour quand je rentre du travail. Cela, pour moi, vaut un million de roses rouges.

Instagram

Elle a dit qu’il lui faisait une tasse de thé avant le travail – à 2h45 du matin[/caption]





Elle a ajouté qu’elle ne savait pas s’ils se marieraient un jour, mais a déclaré: « Il est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, sans l’ombre d’un doute. »

En 1990, Carol a épousé le promoteur immobilier Jimmy Kirkwood, mais le couple s’est séparé en 2008.

Elle a dit au Horaires de la radio: « Je me suis retrouvé quand j’ai divorcé. J’ai commencé à faire des choses et à penser : « Je ne vais pas dire non, je vais dire oui ! »

En 2015, elle faisait partie des célébrités participant à Strictly Come Dancing, s’est associée à Pasha Kovalev et a été la sixième étoile à être éliminée.