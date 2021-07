Carol Easton, biographe des figures artistiques, décède à 87 ans

Elle a suivi cela avec « The Search for Sam Goldwyn » (1976), un profil du producteur pionnier d’Hollywood; « Jacqueline du Pré : une biographie » (1989), sur l’enfant prodige violoncelliste qui a développé une paralysie cérébrale mettant fin à sa carrière à la fin de la vingtaine ; et « No Intermissions: The Life of Agnes de Mille » (1996), qui plonge dans la vie de la chorégraphe qui a doté la danse d’une énergie typiquement américaine.

Son premier sujet était le compositeur de jazz et chef d’orchestre Stan Kenton, dont la popularité a duré quatre décennies. Son « Straight Ahead: The Story of Stan Kenton » a été publié en 1973.

« No Intermissions » a été nommé livre remarquable de l’année par le New York Times en 1996. Il a été décrit par Jennifer Dunning, critique de danse du Times, dans une revue comme un regard « recherché de manière approfondie » sur les mondes du ballet et de Broadway (y compris Mme la chorégraphie révolutionnaire de .de Mille pour « Oklahoma »); son plaidoyer passionné pour le National Endowment for the Arts ; et son franc-parler. (Quand elle a reçu la National Medal of Arts en 1986, a écrit Mme Easton, elle a dit au président Ronald Reagan : « Vous êtes un bien meilleur acteur maintenant que vous ne l’étiez dans les films. »)

« No Intermissions », a conclu la critique, « est une lecture absorbante, agréable et stimulante, et c’est tout un accomplissement pour un livre sur une icône si piquante et autodidacte. »

Dans le New York Times Book Review, Joan Acocella a déclaré à propos du livre de Mme Easton : « Pour ceux qui se demandent encore, comme moi, comment la danse est faite, elle décrit en détail la méthode chorégraphique de Mille : comment elle a imaginé une danse, ce qui est arrivé dans son esprit d’abord, combien de notes et quel genre elle a faites avant d’entrer dans le studio.

La biographie de Mme Easton sur Jacqueline du Pré a été décrite dans le Times Book Review par Peggy Constantine comme « débordante de citations merveilleuses » (y compris celle-ci, du violoniste Hugh Maguire : « Elle était comme du champagne, fraîchement débouchée, tout le temps »). .

Dans une lettre au Times en 1999, Mme Easton a également comparé son récit de la vie de Mme du Pré avec le film « Hilary et Jackie » (1998), adapté d’un livre de la sœur de Jacqueline, la flûtiste Hilary du Pré, qui racontait une liaison entre Jacqueline et le mari d’Hilary.