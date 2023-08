Carol Duvall, star originale de HGTV, est décédée à 97 ans

Carol Duvall, une personnalité de la télévision qui a animé sa propre émission d’artisanat sur HGTV pendant plus d’une décennie, est décédée. Elle avait 97 ans.

Duvall est décédée le 31 juillet, selon une nécrologie publiée dans le Record Eagle, un journal de Traverse City, Michigan, où elle vivait. Une cause précise de décès n’a pas été publiée pour le moment.

La brève nécrologie, qui a également été partagée sur le site Web de son salon funéraire local, disait: « Carol-Jean Duvall, 97 ans, de Traverse City, une personnalité de la télévision de longue date, est décédée le 31 juillet 2023 à Cordia. »

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

Cordia fait référence à Cordia Senior Living à Traverse City, l’établissement où elle a passé les dernières années de sa vie.

Duvall est surtout connu pour avoir animé « The Carol Duvall Show » sur HGTV de 1994 à 2005. Après la fin de la diffusion sur HGTV, l’émission a été reprise par le DIY Network, où elle a été diffusée jusqu’en 2009.

Elle a également écrit deux livres : « Paper Crafting with Carol Duvall » en 2007 et « Wanna Make Something Out of It? » en 1972.

HGTV STAR TY PENNINGTON INTUBÉE APRÈS UNE RESPIRATION « À PEU »

Avant de devenir connue comme la reine de l’artisanat avec la diffusion de sa populaire émission HGTV, elle a lancé sa carrière à la télévision en apparaissant dans une émission pour enfants avec un ami à Grand Rapids en 1951. Comme elle l’a expliqué dans une interview de 2017 avec le Record Eagle , « C’était avant que la télévision ne commence. Ils nous ont embauchés et le reste appartient à l’histoire. »

En 1962, elle a commencé à travailler pour une chaîne de télévision à Detroit, et après 18 ans là-bas, elle a décroché un rôle national dans « The Home Show » d’ABC.

À propos de son séjour là-bas, elle a déclaré: « J’ai réalisé différents projets d’artisanat, des pièces de terrain. Nous avons visité des écoles et des artistes dans leurs studios dans tout le pays. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Cela a conduit à son programme HGTV, qui, selon elle, était unique par rapport à des émissions similaires parce que « Nous leur avons montré une technique – comment faire des choses, pas seulement quoi faire. Nous avons fait tous les niveaux de travail artistique. Tout le monde a pensé à des idées, mais j’avais pour valider tous les projets qui ont été diffusés. »

Au moment de son entretien, elle séjournait déjà dans la résidence pour personnes âgées où elle est décédée et elle a déclaré que même si elle n’était plus à la télévision, elle aimait toujours enseigner l’artisanat.

« Ils ont de nombreuses activités ici », a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas garder mes doigts totalement silencieux. J’apprécie toujours ça. »

Elle a fait un commentaire similaire dans un message qu’elle a écrit pour le site Web de l’établissement, en plaisantant : « Je devrai peut-être abandonner quelque chose, comme manger ou dormir ! »

Le salon funéraire local de Duvall a offert aux lecteurs la possibilité de lui rendre hommage sur leur site Web, et plusieurs fans ont sauté sur l’occasion pour exprimer à quel point elle comptait pour eux.

« Quelle joie elle a apportée dans nos maisons, nos vies », a écrit une personne. « Elle était aimée de son public et elle sera toujours une étoile brillante. Que Dieu la bénisse, elle et sa famille, en ces moments difficiles. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un autre commentaire disait : « Mes condoléances à la famille, aux amis et aux autres téléspectateurs de Carol. Quelle femme douce, gentille et talentueuse. Même si tous les projets n’étaient pas ma tasse de thé, c’était amusant de voir les fournitures et les idées des créateurs et des artistes. Je suis sûr qu’elle est aux anges en nous regardant bricoler. »