Carol Decker de T’Pau vit de ses économies grâce à sa pop star, bonjour après que la pandémie de coronavirus a anéanti ses revenus.

La chanteuse, 63 ans, a admis qu’elle craignait pour l’avenir après l’annulation de 60 de ses concerts l’année dernière.

Elle se débrouille car elle a assez d’argent caché pour la voir à travers, mais elle sait que ses fonds vont s’épuiser à moins que la vie ne redevienne normale.

Carol a déclaré au magazine Notebook: « Toutes mes émissions ont été annulées – j’en avais 60 en 2020!

«Je suis habitué à être occupé et cela m’a déprimé. Je ne suis pas Susie Homemaker et je préfère jouer et payer quelqu’un d’autre pour faire le ménage.

« C’est aussi la perte de revenus et je vis de mes économies. »







(Image: Phil Harris)



Lorsqu’on lui a demandé si elle était inquiète pour l’avenir, elle a répondu: « Je le suis. On va bien pendant un moment, parce que j’ai gagné beaucoup d’argent dans le passé.

«Mais je n’étais pas dans les Rolling Stones et je ne peux pas vivre éternellement de mes économies.

«Je ne pense pas que le montant d’argent que tu as importe, tu dois être troublé par ça.

Carol est maman de sa fille Scarlett, 22 ans, qui est revenue de l’université et de son fils Dylan, 18 ans, qui est au collège.







(Image: Redferns)







(Image: Redferns)



Elle essaie de compter ses bénédictions, mais admet qu’elle est plus inquiète de la façon dont l’épidémie de coronavirus affecte les jeunes – car sa fille a raté des mois d’université et a obtenu son diplôme par courrier électronique.

Le chanteur a ajouté: « J’ai pu compter mes bénédictions là où je vis. Nous avons beaucoup d’espace et de champs pour promener le chien mais je me suis aussi senti assigné à résidence, comme tout le monde.

« Quand je me suis senti désolé pour moi, je pense à ceux qui sont plus mal lotis. Ma fille a raté les six derniers mois d’université et a obtenu son diplôme par e-mail, et je suis désolé pour les jeunes. »

Cependant, tout n’est pas sombre pour la star alors qu’elle travaille sur de nouvelles chansons avec son coéquipier de T-Pau, Ron Rogers.

Elle a dit: « Il y a de la nouvelle musique à venir quand nous pouvons la terminer! »

Lisez l’histoire complète dans le magazine Notebook de ce week-end.