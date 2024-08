Carol Coletta quitte le Memphis River Parks Partnership, saluée pour son travail sur le parc Tom Lee

Carol Coletta quitte son poste de présidente et directrice générale de Partenariat pour les parcs de la rivière MemphisColetta a officiellement annoncé sa décision de partir lundi lors d’une réunion du conseil d’administration de l’organisation.

Memphis River Parks Partnership (MRPP) gère six miles de front de rivière et 26 propriétés le long du fleuve Mississippi. Coletta est PDG et présidente du MRPP depuis 2018 et a supervisé, entre autres, La rénovation de 61 millions de dollars du parc Tom LeeLe conseil d’administration a confirmé qu’il allait « immédiatement commencer à rechercher son successeur ».

Dans une déclaration annonçant son départ pour le MRPP, Coletta a déclaré : « Ce fut le plus grand honneur de ma vie de travailler avec vous, notre équipe fantastique et nos généreux donateurs pour commencer le travail de création d’un front de rivière digne de notre magnifique rivière. »

Carol Coletta a annoncé qu’elle quittait le Memphis River Parks Partnership.

Le MRPP a publié une déclaration saluant Coletta comme la « visionnaire derrière le nouveau parc Tom Lee et le front de mer réimaginé ». Pitt Hyde, fondateur d’AutoZone et de la Hyde Family Foundation, a salué le travail de Coletta sur le projet, ajoutant : « Nous n’aurions pas pu créer ce parc de classe mondiale sans le leadership incroyable de Carol. »

En plus de la transformation de Tom Lee, pendant le mandat de Coletta, elle a supervisé l’achèvement de River Garden et de Fourth Bluff Park, ainsi que le développement de River Line, une piste cyclable et piétonne reliant quatre miles de front de rivière à Wolf River Greenway et Big River Crossing sur le Mississippi. En juin, MRPP a lancé les travaux de la Memphis Flyway, qui sera la seule plate-forme d’observation gratuite et accessible aux personnes à mobilité réduite sur le fleuve Mississippi. Prévue pour ouvrir en 2026, elle devrait attirer plus d’un million de nouveaux visiteurs par an.

Coletta a souligné que pendant qu’elle dirigeait l’organisation, le MRPP a « achevé quatre projets majeurs dans les délais et dans les limites du budget. Nous l’avons fait en seulement six ans. Nous avons attiré plus d’un million de personnes au nouveau parc Tom Lee au cours de sa première année. Nous avons un autre projet majeur en cours, The Flyway, qui augmentera considérablement ce nombre. Nous avons fixé un jalon de participation minoritaire pour les projets publics-privés. Nous avons levé 80 millions de dollars pour des projets d’investissement sur les berges de la rivière de la ville. »

Dans une interview avec The Commercial Appeal, Coletta a déclaré qu’elle avait informé le comité exécutif du conseil d’administration de sa décision il y a deux semaines, mais qu’elle avait commencé à penser à partir après une retraite du conseil d’administration en mai au cours de laquelle les plans à long terme du MRPP ont été discutés.

« Nous venons de terminer un arc de sept ans très ambitieux », a déclaré Coletta. « Et j’étais si heureuse que [MRPP board] « J’avais adopté un programme très ambitieux pour la suite des travaux. Mais j’ai pensé que ce serait le bon moment pour moi de me retirer. Ils ont besoin de quelqu’un qui va commencer le travail et le terminer, qui peut être là pour toute la durée. »

Coletta a ajouté que les dirigeants du MRPP « se sentent très audacieux quant au travail à venir. Ce qui signifie qu’ils doivent se sentir audacieux quant au leadership dont ils ont besoin. Ils ont un niveau très élevé. Et ce qui vient ensuite va être très excitant. »

La vice-présidente du conseil d’administration du MRPP, Tammy LoCascio, directrice de l’exploitation de First Horizon Corp., dirigera le comité de recherche du conseil d’administration. La recherche sera menée par le cabinet Adams Keegan de Memphis et devrait être achevée d’ici la fin de l’année.

Une période de transition suivra probablement, Coletta restant en poste jusqu’à fin 2024 ou début 2025. « Je suis convaincu que nous aurons un nouveau président et directeur général formidable », a déclaré Coletta. « Il ne lui faudra pas longtemps pour se mettre au travail. »

Coletta a également déclaré qu’elle n’allait « absolument pas prendre sa retraite » et qu’elle prévoyait de revenir au conseil. Pendant deux décennies, Coletta a dirigé son propre cabinet de conseil, Coletta & Company, élaborant des politiques et des stratégies de changement urbain pour des fondations, des organisations à but non lucratif et des gouvernements.

« Mon plan pour le moment est de travailler et de retourner travailler avec les villes, de faire des villes des endroits qui comptent », a déclaré Coletta, qui a ajouté qu’elle « prévoyait de rester à Memphis ».

Avant de rejoindre le MRPP, Coletta a contribué au lancement d’ArtPlace, une collaboration entre des fondations nationales et le National Endowment of the Arts pour accélérer la création de lieux créatifs à travers l’Amérique. Coletta a également été vice-présidente des initiatives communautaires et nationales pour la Fondation John S. et James L. Knight.

