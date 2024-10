Carol Burnett à propos de « Palm Royale », sa retraite d’acteur et la suite

Le mot F est très important pour Carol Burnett.

Autrement dit, à 91 ans, avec 25 nominations aux Emmy Awards, deux Peabodys et une Médaille présidentielle de la liberté, elle ne recherche qu’une chose quand il s’agit de travail : s’amuser.

«C’est mon mot F. Si ça a l’air d’être amusant, je veux le faire », dit-elle.

Burnett a passé plus de sept décennies à faire rire les gens. L’une des meilleures comédiennes physiques de tous les temps, elle a récidivé dans le rôle de Norma Dellacorte dans la comédie Apple TV+ de 2024 « Palm Royale », sur une grimpeuse sociale (Kristen Wiig) désespérée de vouloir l’héritage de sa tante par mariage. Burnett joue la tante complice.

Victoria Stevens pour Variété

Dans les trois premiers épisodes, Burnett n’avait même pas de réplique, puisque son personnage était dans le coma. Cependant, être immobile ne pouvait pas l’empêcher de voler chaque scène.

Il semble que rien ne puisse le faire. En 1958, elle décroche son premier rôle, en tant que comédienne de soutien, dans « The Garry Moore Show ». Au final, elle est apparue dans 133 épisodes. Après cela, elle a signé un contrat de 10 ans avec CBS, qui lui a proposé une émission de variétés d’une heure pour 30 épisodes.

«J’ai appelé CBS, et ils m’ont en quelque sorte fait caca», dit-elle. « Ils ont dit: ‘Eh bien, la variété des comédies est un jeu d’hommes.' » Au lieu de cela, la chaîne lui a présenté une sitcom intitulée « Here’s Agnes ».

Le créateur de « Palm Royale », Abe Sylvia, a tellement aimé cette histoire qu’il l’a écrite dans le twist à la fin de la première saison : Burnett est en fait Agnès, la colocataire de Norma, qui a peut-être ou non tué Norma. (Le nom « Norma » est également un clin d’œil au chat de Burnett, repéré sur l’écran de son ordinateur portable dans la chambre d’hôtel où elle passe la journée. À côté de l’ordinateur, les scripts de la saison 2.)

Au cours de la cinquième année de son contrat, Burnett a renoncé à CBS et a rapidement lancé sa propre émission de variétés. « The Carol Burnett Show » a été diffusé pendant 11 saisons, de 1967 à 1978 ; il mettait en vedette, à divers moments, Harvey Korman, Vicki Lawrence, Lyle Waggoner, Tim Conway et Dick Van Dyke. Le spectacle a remporté 25 Emmy Awards.

Au cours de ces 11 années, Burnett n’a reçu qu’une seule note de censure de la part du réseau. Dans un sketch, elle jouait le rôle d’un membre d’une communauté nudiste ; Lorsqu’on lui a demandé comment ils dansaient, elle a répondu : « Très soigneusement ». CBS a déclaré qu’elle ne pouvait pas dire cela, alors elle l’a changé : « Quand ils ont dit : « Comment dansez-vous ? J’ai dit : « Joue contre joue ».

Cela fait plus d’un demi-siècle depuis que Burnett a débuté dans ce secteur. Non seulement l’industrie a changé, mais la renommée aussi. Désormais, peu de sujets sont interdits ; les célébrités partagent généralement leurs opinions sur tout, de l’égalité de rémunération à la personne pour laquelle elles voteront lors de la prochaine élection présidentielle. Le premier, Burnett a quelque chose à dire ; ce dernier, pas tellement.

«Je reste en dehors de ça», dit-elle à propos de la politique. Burnett n’a jamais publiquement soutenu un candidat. « Cela semble ringard, mais je veux que les gens soient à nouveau heureux, qu’ils aiment et soient joyeux, et c’est ce que je considère comme une possibilité. »

La politique revient sur le devant de la scène lorsqu’on lui demande de quoi elle a peur. Premièrement, sa réponse est des serpents. Puis elle développe : « Le monde. Comment ça va se passer ? J’ai peur de ce qui se passe dans le monde actuellement. C’est ce qui me fait le plus peur. Pourtant, maintenant, j’ai de l’espoir.

« Espoir et joie » pourrait être le deuxième prénom de Burnett : peu importe la question ou le sujet, elle a le sourire aux lèvres. Cela reste même lorsqu’elle évoque les nombreuses façons dont le monde a changé – ou, dans le cas de l’égalité salariale, n’a pas changé. Mais elle espère que les femmes continueront à faire pression en faveur de ce projet.

Victoria Stevens pour Variété

«Je suis allé à beaucoup de réunions [about equal pay]et à un moment donné, j’appelais d’autres célébrités. Je ne dirai pas qui, mais j’ai un homme, une très grande star, qui en parle. Il a dit : « Je ne veux pas faire ça, parce que cela signifie que toutes les femmes vont fumer des cigares », dit-elle, l’air perplexe. « ‘D’ACCORD? Ils pourraient fumer des cigares maintenant ! Nous ne les arrêterons pas s’ils veulent s’allumer. Est-ce la chose la plus stupide que vous ayez jamais entendue ? Qu’en est-il d’un salaire égal pour un travail égal ?

Bien que Burnett ait toujours eu confiance lorsqu’elle demandait ce qu’elle voulait, elle a également une perspective intéressante lorsqu’il s’agit de gérer le rejet. Très tôt, elle a perdu un rôle pour lequel elle auditionnait à New York contre une autre jeune femme.

« Ce qui m’a empêché d’être déçu ou abattu, c’est une pensée merveilleuse : ce n’était pas mon tour ; c’était son tour », dit-elle. « Cela m’a évité d’être triste. »

La confiance que son tour viendrait grandissait à mesure qu’elle s’entourait de femmes dans le même bateau qu’elle. Au début des années 1950, elle payait 18 dollars par semaine pour vivre au Rehearsal Club de New York, qui hébergeait des femmes poursuivant une carrière dans le show business. Elle développe actuellement une comédie dramatique pour Apple TV+ à ce sujet.

Elle s’illumine en réfléchissant à son séjour au club, racontant une histoire qui sera présentée dans l’émission : elle et quatre autres femmes ont donné 5 $ pour acheter une robe d’audition chez Bloomingdale’s qu’elles ont toutes partagée.

Une autre histoire de cette époque : à chaque réunion à laquelle les jeunes femmes se rendaient, un agent leur disait : « Faites-moi savoir quand vous participez à quelque chose. » Mais ils ne pouvaient pas décrocher un rôle sans agent. « Alors j’ai convoqué une réunion. Il y avait 25 filles et j’ai dit : « Faisons un spectacle ». Nous l’avons écrit et chacun voulait faire ce qu’il voulait », se souvient-elle. Certains chantaient soprano ; certains ont fait des routines de danse. Une fois que « les dames qui déjeunent à New York », qui parrainaient le club, ont vu le premier acte, elles ont payé 200 $ pour que les femmes louent la salle de concert Carl Fischer pour deux nuits.

« Nous avons envoyé des cartes postales à un sou à tous les agents, réalisateurs et écrivains de la ville pour leur dire : « Vous dites toujours : « Faites-nous savoir quand vous êtes dans quelque chose. » Nous sommes dans quelque chose. Cette carte postale est votre ticket. S’il vous plaît, venez. Et nous avons fait un spectacle », dit-elle

Burnett a grandi avec sa grand-mère dans un petit appartement au cœur d’Hollywood, où elle est tombée amoureuse du cinéma. «Quand ma grand-mère et moi y allions, j’ai toujours adoré Mickey Rooney et Judy Garland. Ils montaient toujours un spectacle – ils le montaient dans la grange, et ensuite le spectacle finissait par aller à Broadway ! C’est là que m’est venue l’idée. »

L’idée a fonctionné. Trois femmes agents débarqués ; l’un était Burnett.

Burnett co-écrit et produit actuellement deux autres séries dont elle n’est pas prête à parler. «Je ne veux pas lui faire de mal», dit-elle. Mais elle mentionne une émission qui sortira en décembre sur TCM : alors que des films classiques comme « Mildred Pierce », « Autant en emporte le vent », « The Heiress » et « Born to Be Bad » sont diffusés, Burnett les décortiquera dans une discussion. avec Dave Carter.

Mais « Palm Royale » sera probablement son dernier travail devant la caméra, marquant sa retraite d’actrice. « Probablement », dit-elle avant de se corriger rapidement avec « À moins qu’il n’y ait une apparition ou quelque chose d’amusant ! »

Vince Gilligan est une personne qu’elle ne refuserait jamais. Burnett a joué un rôle d’invité dans la dernière saison de « Better Call Saul » et son émission « de bien-être » est « Breaking Bad ». Donc, si Gilligan lui demandait d’apparaître dans sa prochaine série Rhea Seehorn, « je serais là en un instant », dit Burnett.

Elle ressentait également la même chose à propos de « Palm Royale ». Lorsque Sylvia a dit à Burnett que la série mettait en vedette Wiig, Allison Janney, Laura Dern et Ricky Martin, elle n’a pas eu besoin de lire un scénario pour dire oui. « Pouvoir entrer dans le bac à sable et jouer avec ces gens, ce serait une joie », dit-elle.

Il n’est pas surprenant que ceux qui ont pu travailler aux côtés de Burnett se soient sentis chanceux. « Doigts, orteils, yeux, jambes, routes, ponts », dit Sylvia à propos du casting de la légende de la comédie, « tout ce que je pouvais physiquement traverser a été traversé. Carol est si adroite, si instinctive et si complètement en contrôle de son instrument unique en son genre, unique dans une génération.

Burnett a annoncé son arrivée sur le tournage de « Palm Royale » avec « un doux « Yoo-hoo » », dit-il, et sa présence a encouragé tout le monde à faire de son mieux. « Elle est l’une des personnes les plus douées avec qui nous aurons la chance de travailler, en plus d’être un véritable rayon de soleil. »

Si « Palm Royale » fait s’avère être le dernier rôle de Burnett, ce sera sa décision – un peu comme c’était le cas lors de « The Carol Burnett Show ».

« J’ai arrêté, dit-elle, parce que je pensais que nous avions fait à peu près tout ce que nous pouvions faire et que nous avions commencé à nous répéter dans les sketchs. J’ai dit : « Je veux partir avant que le réseau ne commence à allumer et éteindre les lumières et à dire : « Au revoir ». Ne fais plus ça. Je voulais lui dire au revoir.

Tiana DeNicola a contribué à cette histoire

Pleins feux sur une œuvre caritative : Fondation des maladies héréditaires

Burnett soutient la Hereditary Disease Foundation depuis sa création en 1968. Elle connaissait le fondateur, le Dr Milton Wexler, dont l’épouse, Leonore, souffrait de la maladie de Huntington et dont les deux filles, Alice et Nancy, avaient 50 % de chances de en hériter. L’espoir était que Wexler trouverait un remède.

Nancy est devenue médecin et a formé en 1979 une équipe d’autres médecins pour étudier la maladie. Ils se sont rendus sur une île du Venezuela après avoir appris que la moitié de la population souffrait de la maladie de Huntington.

« Pendant des années, ils faisaient des tests. Miraculeusement, ils ont trouvé le gène qui en est la cause », explique Burnett. Même s’il n’existe pas encore de remède, la découverte du gène est un pas de plus vers cet objectif.

«C’était son travail infatigable. Maintenant, la découverte de ce gène ouvre la porte à la découverte d’un remède contre la SLA, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson », dit-elle. « Une fois qu’ils ont trouvé le gène, cela signifiait que toute personne susceptible de l’obtenir pouvait choisir de passer le test pour savoir si elle allait l’obtenir ou non. Quel genre de choix feriez-vous ? Voudriez-vous savoir? Tu ne voudrais pas savoir ?

C’est une question que Burnett n’a aucune idée de la façon dont elle répondrait. Mais elle trouve extrêmement important que les gens soient conscients des possibilités, afin de pouvoir se faire soigner le plus tôt possible.

Maquillage : Marja Webster ; Cheveux : Sachi Worrall