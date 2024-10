Carol Burnett a peut-être fini de jouer, mais elle n’a pas fini d’apprécier « le mot f »

CNN

À 91 ans, Carol Burnett a largement mérité le droit à la retraite.

Mais la question est : est-ce qu’elle le veut ? Dans une interview récemment publiée avec Variétéon a demandé à l’actrice lauréate d’un Emmy si son récent rôle dans « Palm Royale » serait son dernier.

« Probablement », dit-elle. « À moins qu’il y ait une apparition ou quelque chose d’amusant! »

« Fun » est son « mot f », a-t-elle dit.

« Si cela semble être amusant, je veux le faire », a déclaré Burnett.

La drôle de dame bien-aimée contrôle totalement sa carrière, un peu comme elle l’était il y a de nombreuses années, lorsqu’elle a décidé de mettre fin à sa série de variétés incroyablement populaire « The Carol Burnett Show ».

« J’ai arrêté parce que je pensais que nous avions fait à peu près tout ce que nous pouvions faire et que nous avions commencé à nous répéter dans les sketchs », se souvient-elle. «J’ai dit: ‘Je veux partir avant que le réseau ne commence à allumer et éteindre les lumières et à dire:’ Au revoir. Ne fais plus ça. Je voulais lui dire au revoir.

Au cours de ses décennies, Burnett a offert beaucoup de plaisir aux fans. Cela n’a jamais été aussi nécessaire.

Alors que la saison électorale touche à sa fin, Burnett évite la politique et l’a toujours fait.

«Je reste en dehors de ça», dit-elle. « Cela semble ringard, mais je veux que les gens soient à nouveau heureux, qu’ils aiment et soient joyeux, et c’est ce que je considère comme une possibilité. »

Ajoutez donc le « mot h » à quelque chose d’autre qu’elle aime, comme dans « espoir ».

« J’ai peur de ce qui se passe dans le monde actuellement », a-t-elle déclaré. «C’est ce qui me fait le plus peur. Pourtant, maintenant, j’ai de l’espoir.